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Рособрнадзор не будет вносить изменения в ЕГЭ по русскому языку
14 сентября 2018, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]
Усложнение экзаменов по русскому языку в 9-х и 11-х классах школ не планируется. Об этом в пятницу на Всероссийской встрече с родителями сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
По его словам, уровень сложности не изменился: результаты Единого государственного экзамена действуют на протяжении 4-х лет, поэтому менять условия и уровень сдачи нельзя.
В Рособрнадзоре считают, что ЕГЭ должен проходить максимально стабильно, передает РИА Новости. Единственным дополнением стал устный допуск к аттестации в 9-х классах.
Кравцов также отметил, что еще до 1 сентября текущего года на сайте Федерального института педагогических измерений появились демо-версии экзаменов по всем дисциплинам.
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