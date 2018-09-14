Рособрнадзор не будет вносить изменения в ЕГЭ по русскому языку

Усложнение экзаменов по русскому языку в 9-х и 11-х классах школ не планируется. Об этом в пятницу на Всероссийской встрече с родителями сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, уровень сложности не изменился: результаты Единого государственного экзамена действуют на протяжении 4-х лет, поэтому менять условия и уровень сдачи нельзя.

В Рособрнадзоре считают, что ЕГЭ должен проходить максимально стабильно, передает РИА Новости. Единственным дополнением стал устный допуск к аттестации в 9-х классах.

Кравцов также отметил, что еще до 1 сентября текущего года на сайте Федерального института педагогических измерений появились демо-версии экзаменов по всем дисциплинам.