В Копейске построят новую школу на тысячу мест

В Копейских школах не хватает мест. Для того, чтобы с комфортом разместить всех учащихся, здесь уже к 2021 году будет построена новая школа на тысячу мест. Об этом начальник Управления образования КГО рассказал депутату Госдумы Анатолию Литовченко на торжественной линейке 1 сентября в 1 школе.

Парламентарий пожелал первоклашкам прекрасных оценок и тяги к знаниям, а выпускникам - с пользой провести последний год в школе. Добавим, что первой школой руководит бессменный директор Анатолий Бароненко, чей стаж насчитывает 60 лет. Депутату рассказали, что в школе не хватает мест, и раньше приходилось учиться и в три смены, а начальную школу рассредотачивали по окрестным садикам. Теперь ситуация лучше, но все же школа предоставляет образовательные услуги в две смены.

Как рассказал начальник Управления образования Копейска Алексей Ангеловский, уже к 2021 году здесь построят новую школу на тысячу мест.