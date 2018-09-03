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В Копейске построят новую школу на тысячу мест
3 сентября 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Копейских школах не хватает мест. Для того, чтобы с комфортом разместить всех учащихся, здесь уже к 2021 году будет построена новая школа на тысячу мест. Об этом начальник Управления образования КГО рассказал депутату Госдумы Анатолию Литовченко на торжественной линейке 1 сентября в 1 школе.
Парламентарий пожелал первоклашкам прекрасных оценок и тяги к знаниям, а выпускникам - с пользой провести последний год в школе. Добавим, что первой школой руководит бессменный директор Анатолий Бароненко, чей стаж насчитывает 60 лет. Депутату рассказали, что в школе не хватает мест, и раньше приходилось учиться и в три смены, а начальную школу рассредотачивали по окрестным садикам. Теперь ситуация лучше, но все же школа предоставляет образовательные услуги в две смены.
Как рассказал начальник Управления образования Копейска Алексей Ангеловский, уже к 2021 году здесь построят новую школу на тысячу мест.
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