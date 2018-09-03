РМК собрала в школу порядка 800 учеников

790 учеников, которые в этом году пойдут в первый класс, получили от Русской медной компании замечательные подарки: наборы канцелярии и чудесные ранцы.

Первоклассники из Карабаша, Кыштыма, Томинского, Варны и Екатеринбурга, а также впервые из Коркино отправятся в школу с полным комплектом канцпринадлежностей и с новыми портфелями. Этой хорошей традиции уже десять лет.

Портфели РМК заказывает по собственному эскизу - у них удобные лямки, жесткая спинка и светоотражающие полосы. А канцелярии должно хватить на весь учебный год. На эти цели РМК затратила порядка 1.7 миллиона рублей из собственного Благотворительного фонда.

Как рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова, для первоклассников 1 сентября – это начало нового замечательного периода в жизни,и хочется подарить им настоящий праздник.

- К сожалению, не всем родителям по карману приобретение всего необходимого для первоклассников, и мы рады сделать вклад в подготовку ребят к этому важному дню, - подчеркнула она.