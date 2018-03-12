Ректор Новосибирского ГАУ награжден знаком отличия

28 февраля 2018 года в здании Правительства Новосибирской области врио Губернатора Андрей Травников за выдающиеся достижения, направленные на обеспечение развития Новосибирской области вручил ректору Новосибирского государственного аграрного университета Александру Денисову знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью».

Награждение состоялось в рамках форума «Социально-экономическое партнерство – 2018: Будущее определяем вместе». В ходе форума знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» и Почётные грамоты Новосибирской области за выдающиеся достижения, направленные на обеспечение развития нашего региона и за высокие производственные и профессиональные достижения, были вручены 12 новосибирцам, сообщила пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие первые лица Новосибирской области, депутаты, руководители исполнительных органов государственной власти, руководители муниципальных образований области, промышленных предприятий, аграрного комплекса, представители науки, образования, здравоохранения, делового сообщества и др.

За годы работы для предприятий агропромышленного комплекса страны Новосибирский ГАУ подготовил более 60 тысяч специалистов. В настоящее время в вузе высшее образование получают более 5000 студентов по очной форме и около 6000 человек — по заочной, а также около 2000 человек получают среднее профессиональное образование. В настоящее время университет является крупным научно-образовательным центром в регионе. Он работает на нужды населения и производства трёх областей Западной Сибири: Новосибирской, Кемеровской и Томской.