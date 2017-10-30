Сибирский университет путей сообщения отметил свое 85-летие

Со знаменательной датой вуз поздравили Министр путей сообщения РФ Максим Соколов, президент компании «РЖД» Олег Белозеров, начальник ЗСЖД Анатолий Регер, ректоры железнодорожных вузов страны и другие официальные лица.

В день празднования состоялось открытие лабораторно-технического и научно-исследовательского центра СГУПСа «Неразрушающий контроль», для почетных гостей состоялась экскурсия по университету. Гости побывали в учебно-сервисном центре «Транспортно-технологические машины», во многих учебных лабораториях, на учебном полигоне и на выставке научных разработок вуза.

На торжественном расширенном заседании ученого совета были подведены итоги прошедшей накануне Международной научно-технической конференции. Почетные гости выступили с поздравлениями и состоялось награждение преподавателей и сотрудников университета.

Праздник продолжился во ДКЖ,где выпускник вуза, ныне начальник Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Регер, за добросовестный труд в системе образования и в связи с 85-летием со дня основания учебного заведения вручил коллективу университета памятный адрес и сертификат на оснащение компьютерного класса.

Гостям и сотрудникам, преподавателям и учащимся вуза была представлена концертная программа - ретроспектива становления университета, в основу которой была положена уникальная информация, собранная в течение последнего года как отдельными сотрудниками и выпускниками вуза, так и его подразделениями. Найденные и восстановленные факты истории вуза, фотографии и кинофрагменты были подняты из государственных и личных архивов, обработаны, а затем представлены широкой общественности в виде экспозиций в вагоне метро, на фотовыставках в Росжелдоре и в самом вузе. К 85-летию вуза была создана фотогалерея спортсменов НИИЖТа-СГУПСа, ставших гордостью не только университета, но и страны в целом.