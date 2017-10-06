С Днем учителя поздравил педагогов Анатолий Литовченко

Сразу на двух мероприятиях, посвященных Дню учителя, побывал депутат Госдумы Анатолий Литовченко. В Копейск и Советский район Челябинска он приехал, чтобы поблагодарить педагогов за их благородный самоотверженный труд, а также вручить лучшим представителям профессии благодарности.

- Во всем, чего нам удается добиться в жизни, есть ваша заслуга – добрых и справедливых, терпеливых и строгих наставников, - сказал он на сцене для собравшихся представителей сферы образования.

Депутат рассказал, что этот праздник стал для него родным — дедушка, мама и жена были преподавателями. Анатолий Литовченко отметил, что прекрасно знает, каково это - переживать за неудачи воспитанников, и понимает, как окрыляют их победы.

- В основе учительской профессии лежит творческое начало и любовь к детям, - подчеркнул Анатолий Литовченко. - Именно оно помогает педагогу каждый раз заново вместе со своими учениками узнавать и понимать мир.

Также депутат отметил, что все наказы, которые он получил во время предвыборной компании от учителей, будут обязательно исполнены.