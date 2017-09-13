Основы блокчейна и криптовалют введут в программы российских вузов

Как сообщает портал "Москва 24" Российские вузы в 2017—2018 учебном году вводят в свои образовательные программы изучение основ блокчейна и криптовалют,



"Сразу для нескольких программ у нас будут проходить мастер-классы – для этого мы приглашаем представителей индустрии. Кто-то в целом будет рассказывать про блокчейн, кто-то – про биткойны", – заявил член управляющего совета магистерской программы "Финансовая аналитика" экономфака МГУ Сергей Студников.



В Высшей школе экономики тема криптовалют будет рассмотрена в рамках курса "Финансовые технологии" образовательной программы магистратуры "Финансовые технологии и анализ данных".



При этом в Ассоциации криптовалют и блокчейна подчеркивают, что спрос на блокчейн-специалистов на рынке труда есть уже сейчас. И в дальнейшем он продолжит расти, уточняет "Москва 24".



