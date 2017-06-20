В медицинских вузах в России возрастет число мест

Замминистра образования Людмила Огородова сообщила, что ведомство планирует увеличение числа мест в медицинских вузах, отметив, что три четверти выпускников медвузов работают после выпуска по специальности.

На заседании в Совете Федерации замминистра образования РФ Людмила Огородова также отметила, что объем контрольных цифр приема на 2017-2018 год составил 25,7 тысячи мест, что на 200 мест больше прошлогоднего.

По ее словам, ряд регионов РФ не имеют медицинских вузов. "И при этом есть поручение президента для обеспечения социально важных вопросов", - цитирует ТАСС Огородову.