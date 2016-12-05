Разработка обязательного ЕГЭ по истории пока не ведется

Зампред федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по истории Игорь Артасов провел в Институте регионального развития Пензенской области семинар для педагогов. После мероприятия он ответил на вопросы шеф-редактора ИА «Пенза-Пресс» Александра Полякова о том, за что критикуют единый госэкзамен, станет ли ЕГЭ по истории обязательным в 2017 году и какие темы школьники знают хуже всего.



— 26 ноября министр культуры Владимир Мединский высказал мнение, что оценка знаний с помощью ЕГЭ не совсем объективна. Вы с ним согласны?



— Я, конечно, не соглашусь в данном случае с уважаемым министром культуры, потому что ведется огромная работа, нацеленная на то, чтобы эта оценка была объективной. Мы сегодня в значительной степени усовершенствовали ЕГЭ по истории. Проверяются не только знания о фактах по всем периодам — проверяется огромный комплекс умений: умение аргументировать, работать с историческими источниками, картой, с иллюстративным материалом. Ну а что подразумевал министр культуры, я просто не знаю. Это странная формулировка. Если бы он конкретизировал свое оценочное суждение, тогда можно было бы спорить предметно.



— А за что предметно критикуют сейчас ЕГЭ по истории?



— Критика сыпется с разных сторон, даже какого-то единого направления выделить нельзя. Например, критика по поводу присутствия в ЕГЭ элементов по истории зарубежных стран: вопросы номер 1 и 11. Кто-то считает, что этих заданий вообще не должно быть. С этим трудно согласиться, потому что есть школьная программа, где около 30% времени отводится на изучение истории зарубежных стран. Другие считают, что надо проверять еще и знание истории стран Азии и Африки. Сейчас разрабатывается концептуальный документ по истории зарубежных стран, где будут прописаны все элементы содержания, которые должны дети знать.

продолжение материала на портале "ПЕНЗА-ПРЕСС" 02.12.16