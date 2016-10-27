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Сексологи рекомендовали Минобрнауки исключить канат из уроков физкультуры

27 октября 2016, 14:35 [ «АН-онлайн» ]

Сексологи рекомендовали Минобрнауки исключить канат из уроков физкультуры
pixabay.com

Профессиональное объединение врачей-сексологов сетует, что Министерство образования и науки не обращается к ним за рекомендациями, а ведь специалистам есть, что сказать относительно процесса обучения.

На своей научной конференции сексологи признали канат опасным спортивным снарядом. Они настоятельно рекомендуют исключить его из уроков физкультуры. Можно было бы предположить, что лазание по канату вредит, в первую очередь, здоровью будущих мужчин. Ан нет.  Канат признан опасным для учениц.

«Это упражнение (лазание по канату – прим. АН) способствует искажению психосексуального развития и сексуальным проблемам у женщин в более старшем возрасте», — пояснил агентству «Москва» президент объединения Евгений Кульгавчук.

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