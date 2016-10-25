ЕГЭ по литературе станет абсолютно творческим

ЕГЭ снова ожидает реформирование. В частности, экзамен по литературе. Как сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, ведомство планирует полный отказ от заданий, где нужно лишь указать правильный ответ.

На данный момент новая модель экзамена по литературе только проходит стадию разработки. Однако уже сообщается, что сдавать предмет будут абсолютно иначе. Ведомство хочет, чтобы экзамен максимально оценивал творческие способности ребят. А потому в будущем, возможно, выпускникам предложат пройти испытания, которые будут содержать творческие задания, сообщает ria.ru.

Также хотят внести изменения и в процедуру сдачи таких предметов, как физика, биология и химия. В них также хотят отказаться от тестовой части.