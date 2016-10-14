Три московских вуза лишены аккредитации

Рособрнадзор 14 октября придал огласке список образовательных учреждений, которые лишены аккредитации, - среди них и три московских вуза. Всего без аккредитации остались 14 вузов и 13 лишены ее частично.

В списке, который опубликовал Рособрнадзор, фигурирует Экономико-правовой институт, Международная академия оценки и консалтинга, а также Московский открытый институт, передает russian.rt.com.

При этом регулятор уточняет, что образовательное учреждение может продолжать вести образовательную деятельность, если его аккредитация приостановлена или отозвана вообще. Вуз также имеет право выдавать документы собственного образца, но только не дипломы установленного Минобрнауки России образца, которые могут гарантировать студенту отсрочку от срочной службы в Вооружённых силах России.