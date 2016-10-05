В списке 25 лучших школ России - кировский экономико-правовой лицей

В Топ-500 попали сразу семь учебных заведений Кировской области. Большинство из них находятся в городе Кирове - физико-математический лицей, вятская гуманитарная гимназия, лицей естественных наук и другие.

Также в рейтинге лучших учебных заведений страны - вятская православная гимназия, лицей №21 и вятскополянский многопрофильный лицей.

Чтобы попасть в список, нужно было стать лучшими по нескольким параметрам. В первую очередь специалисты Минобразования РФ смотрели на результаты ЕГЭ и всероссийский проверочных работ, также учитывалось, сколько учеников учебного заведения приняло участие за прошедший год в олимпиадах разного уровня.

В ТОП-500 также вошли учебные заведения из Москвы, Удмуртии, Татарстана, Свердловской, Омской и других областей.

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