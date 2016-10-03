Преподавателю музыки из новосибирской гимназии № 16 («Французская») объявлен выговор. В беседе с директором учреждения она призналась, что совершила глупость, разучивая с детишками «блатняк».

Директор гимназии с французским уклоном Татьяна Севостьянова откровенно признается журналистам, что провела с учителем музыки очень откровенную беседу после инцидента и выяснила причину такого поведения. Преподаватель просто пошла на поводу у детей, с которыми у нее сложились теплые и дружеские отношения, и допустила глупость, взяв для разучивания блатной шлягер. Учительница оправдывалась тем, что хотела побольше заинтересовать детишек музыкой, но педагогический коллектив такое поведение осудил.

Песню Михаила Круга «Владимирский централ» разучивали на уроке музыки в гимназии по просьбе одного из учеников, - об этом стало известно родителям школьников. Похоже, у преподавателя не со всеми учениками сложились доверительные отношения…