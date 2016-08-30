Минобрнауки опубликовало рейтинг самых востребованных профессий в России
30 августа 2016, 15:27 [ «АН-онлайн» ]
Министерство образования и науки России, исследовав количество заявлений в вузы в 2016 г. на очную форму обучения, выделило шесть популярнейших профессий, конкурс на которые наиболее высок в вузах.
Минобрнауки обращает внимание на то, что доступность бесплатного высшего образования для общего числа выпускников школ составила в этом году порядка 57%. А еще вырос средний балл по ЕГЭ среди зачисленных на бюджетные места: он составил 66 баллов, что почти на балл выше, чем в прошлом году. Никакого сюрприза эта статистика не несет: на первом месте – профессия школьного учителя.
В министерстве отмечают, что конкурс на поступление в вузы достаточно высокий: в среднем по 8 заявлений на место.
Больше всего заявлений - на медицинские, экономические специальности и на профессии, связанные с иностранными языками и международными отношениями.
В перспективе до 2020 года работодатели больше всего будут нуждаться в следующих специалистах:
1) педагоги,
2) инженеры в сфере IT-технологий,
3) специалисты в области ядерной энергетики,
4) специалисты в области нефтегазового дела,
5) инженеры в области авиационной и ракетно-космической техники,
6) инженеры в области технологий кораблестроения.