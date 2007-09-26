Покупай дешево, продавай дорого

Лихорадка на американском ипотечном рынке, заставившая дрогнуть все без исключения мировые фондовые индексы, не обошла стороной и отечественную индустрию паевых инвестиционных фондов. Реагируя на колебания рыночной конъюнктуры, пайщики ПИФов в июле активно изымали средства - как оказалось, чтобы с удвоенной энергией инвестировать их в августе. И если июльский отток средств из инвестфондов многие аналитики еще склонны были списывать на сезон отпусков, то по поводу августовского притока их мнение было единым: частные российские инвесторы уже способны дать фору многим профессиональным управляющим.

Предусмо­тритель­ные пайщики

ПО ЕДИНОДУШНОЙ оценке комментаторов, июль стал одним из худших за последние два года месяцев для российской индустрии коллективных инвестиций. По данным Национальной лиги управляющих, на макушке лета пайщики забрали из ПИФов не менее 1,3 млрд. рублей. Больше всего средств выводилось из фондов акций, поменьше - из фондов смешанных инвестиций.

Проводя разбор полетов, управляющие инвестфондами дружно кивали на ипотечный кризис в США, якобы смутивший многих неискушенных пайщиков, да сетовали на отпускной сезон. По их словам, напуганные свисто­пляской мировых фондовых индексов, инвесторы сочли, что американские события неминуемо скажутся и на котировках российских акций и облигаций. Поэтому когда основной индикатор здоровья отечественного фондового рынка, индекс РТС, достиг исторического максимума, добравшись до отметки 2091 пункт, пайщики сочли за благо зафиксировать прибыль. И потратить изрядную ее часть на приобретение туристических путевок.

Вместе с тем, как отметили независимые аналитики, на июльские настроения частных инвесторов негативно повлияли маркетинговые и рыночные просчеты самих управляющих фондами. Так, за последние шесть месяцев средняя доходность открытых фондов акций оказалась отрицательной: -0,7%. Между тем, в рекламе многих управляющих компаний фигурировали трехзначные или близкие к ним показатели доходности предыдущих лет. Расхождение ожиданий и реальности не могло не отпугнуть многих новичков.

Однако август многое расставил по местам - инвесторы вновь понесли деньги в ПИФы, только за четыре недели августа положив на счета 3 млрд. рублей.

Углубленный анализ наталкивает на мысль, что действия многих отечественных пайщиков отнюдь не так непрофессиональны, как это порой кажется управляющим. Благополучно пересидев волну снижения «в деньгах», част­ники начали мало-помалу возвращать средства в открытые фонды акций. Словом, наиболее «продвинутые» инвесторы активнее всего продавали паи инвестфондов на пике роста, а начинали покупать их на спаде, спровоцированном новым витком проблем с ипотекой в США.

Большие перспективы

ВО ВСЕМ мире считается, что паевые фонды - это инструмент долгосрочного инвестирования, и принимать поспешные решения здесь не стоит. Однако в России те, кто строго следует заповедям учебников, как правило, не преуспевают в инвестициях. В среднем восемь из десяти инвестфондов не в состоянии переиграть фондовый индекс. Поэтому все большее число частных инвесторов проявляют больше инициативы в управлении своими средствами. Как гласит пословица: думай, когда вкладываешь деньги, и не забывай о них, когда уже вложил.

Что же до отечественного фондового рынка, то большинство аналитиков смотрит на его перспективы с оптимизмом. В принципе российские акции еще могут подешеветь в случае возобновления падения мировых индексов, но катастрофических обвалов не будет. Однако высокие цены на нефть и другое сырье стимулируют новый приток иностранных капиталов на наши биржи, и «голубые фишки» получат немало стимулов к росту. Согласно расчетам, индекс РТС к концу года вполне может вырасти до 2200-2400 пунктов.