//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Покупай дешево, продавай дорого

Как ведут себя пайщики во время шторма на фондовом рынке

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ПЕТРОВ ]

  Лихорадка на американском ипотечном рынке, заставившая дрогнуть все без исключения мировые фондовые индексы, не обошла стороной и отечественную индустрию паевых инвестиционных фондов. Реагируя на колебания рыночной конъюнктуры, пайщики ПИФов в июле активно изымали средства - как оказалось, чтобы с удвоенной энергией инвестировать их в августе. И если июльский отток средств из инвестфондов многие аналитики еще склонны были списывать на сезон отпусков, то по поводу августовского притока их мнение было единым: частные российские инвесторы уже способны дать фору многим профессиональным управляющим.

Предусмо­тритель­ные пайщики

 ПО ЕДИНОДУШНОЙ оценке комментаторов, июль стал одним из худших за последние два года месяцев для российской индустрии коллективных инвестиций. По данным Национальной лиги управляющих, на макушке лета пайщики забрали из ПИФов не менее 1,3 млрд. рублей. Больше всего средств выводилось из фондов акций, поменьше - из фондов смешанных инвестиций.

 Проводя разбор полетов, управляющие инвестфондами дружно кивали на ипотечный кризис в США, якобы смутивший многих неискушенных пайщиков, да сетовали на отпускной сезон. По их словам, напуганные свисто­пляской мировых фондовых индексов, инвесторы сочли, что американские события неминуемо скажутся и на котировках российских акций и облигаций. Поэтому когда основной индикатор здоровья отечественного фондового рынка, индекс РТС, достиг исторического максимума, добравшись до отметки 2091 пункт, пайщики сочли за благо зафиксировать прибыль. И потратить изрядную ее часть на приобретение туристических путевок.

 Вместе с тем, как отметили независимые аналитики, на июльские настроения частных инвесторов негативно повлияли маркетинговые и рыночные просчеты самих управляющих фондами. Так, за последние шесть месяцев средняя доходность открытых фондов акций оказалась отрицательной: -0,7%. Между тем, в рекламе многих управляющих компаний фигурировали трехзначные или близкие к ним показатели доходности предыдущих лет. Расхождение ожиданий и реальности не могло не отпугнуть многих новичков.

 Однако август многое расставил по местам - инвесторы вновь понесли деньги в ПИФы, только за четыре недели августа положив на счета 3 млрд. рублей.

 Углубленный анализ наталкивает на мысль, что действия многих отечественных пайщиков отнюдь не так непрофессиональны, как это порой кажется управляющим. Благополучно пересидев волну снижения «в деньгах», част­ники начали мало-помалу возвращать средства в открытые фонды акций. Словом, наиболее «продвинутые» инвесторы активнее всего продавали паи инвестфондов на пике роста, а начинали покупать их на спаде, спровоцированном новым витком проблем с ипотекой в США.

Большие перспективы

 ВО ВСЕМ мире считается, что паевые фонды - это инструмент долгосрочного инвестирования, и принимать поспешные решения здесь не стоит. Однако в России те, кто строго следует заповедям учебников, как правило, не преуспевают в инвестициях. В среднем восемь из десяти инвестфондов не в состоянии переиграть фондовый индекс. Поэтому все большее число частных инвесторов проявляют больше инициативы в управлении своими средствами. Как гласит пословица: думай, когда вкладываешь деньги, и не забывай о них, когда уже вложил.

 Что же до отечественного фондового рынка, то большинство аналитиков смотрит на его перспективы с оптимизмом. В принципе российские акции еще могут подешеветь в случае возобновления падения мировых индексов, но катастрофических обвалов не будет. Однако высокие цены на нефть и другое сырье стимулируют новый приток иностранных капиталов на наши биржи, и «голубые фишки» получат немало стимулов к росту. Согласно расчетам, индекс РТС к концу года вполне может вырасти до 2200-2400 пунктов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Как известно, Володин на заседании Госдумы «отчитал» Орешкина. Некоторые наблюдатели полагают, что это было чуть ли не начало операции «Преемник». О вопросе наследования власти размышляет военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО...

//В мире

Это не у Китая экономическое чудо, а у России чудовищное отставание

Это не у Китая экономическое чудо, а у России чудовищное отставание

Экономист С. Алексашенко вывел формулу для сравнения экономических позиций России и Китая. Он привёл простой алгоритм: нужно любые экономические показатели Китая делить на 10, т.к. население России в 10 раз меньше Китая

//В мире

На Украине националисты пытались напасть на Порошенко

На Украине националисты пытались напасть на Порошенко

Дело закончилось потасовками с полицией. В ходе стычки пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов. Уголовные дела возбуждены по статьям «хулиганство», а также «угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Госдепе высказались об инциденте с миной в багаже сотрудника посольства США

В Госдепе высказались об инциденте с миной в багаже сотрудника посольства США

В Госдепе сегодня прокомментировали инцидент с миной, которая в минувшую субботу была обнаружена в московском аэропорту Шереметьево в багаже сотрудника посольства Соединенных Штатов Америки.

//В мире

Президент Латвии: Кремль пытается воздействовать на местных русских

Президент Латвии: Кремль пытается воздействовать на местных русских

Президент Латвии Раймонд Вейонис в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что большинство этнических русских лояльны государству, но Кремль пытается на них «воздействовать», и делает что-то для укрепления пророссийских сил в ЕП и для раскола Европы».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Туризм

В России займутся развитием туризма

В России займутся развитием туризма

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму рассказал о планах развития туризма в Российской Федерации в рамках программы "Культура и туризм 2019-2021". На реализацию Госпрограммы из федерального бюджета будет выделено 21 млрд руб.

//Происшествия

Среди жертв авиакатастрофы оказались сотрудники ООН

Среди жертв авиакатастрофы оказались сотрудники ООН

На борту разбившегося в Эфиопии самолёта находились работники Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом рассказал директор-исполнитель ВПП Дэвид Бизли.

//Шоу-бизнес

Букмекеры изменили мнение о шансах на победу Лазарева на "Евровидении"

Букмекеры изменили мнение о шансах на победу Лазарева на "Евровидении"

Букмекеры составили новый список вероятных победителей песенного конкурса "Евровидение-2019". Согласно мнению специалистов, шансы на победу участника от России Сергея Лазарева изменились.

//В мире

В Германии призвали забыть о туалетной бумаге

В Германии призвали забыть о туалетной бумаге

Заставить немцев отказаться от "излишеств" в виде туалетной бумаги придумала журналистка Лара Тиде. "Дело за малым — перебороть многолетнюю привычку к туалетной бумаге и приобрести новую — к подмыванию!" - уверена она.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Культура

Бояков рассказал об увольнениях в МХАТе и о том, как на это реагирует Доронина

Бояков рассказал об увольнениях в МХАТе и о том, как на это реагирует Доронина

Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков в беседе с помощницей Татьяны Васильевны Дорониной признался, что ищет встречи с бывшей руководительницей театра.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Ягуар напал на посетительницу зоопарка, пока она делала селфи

Ягуар напал на посетительницу зоопарка, пока она делала селфи

В американском штате Аризона посетительница стала жертвой ягуара. Как утверждают работники зоопарка, женщина пострадала из-за собственной беспечности и пренебрежения существующими правилами.

//Авто

Украинский чиновник попал в ДТП из-за плохих дорог

Украинский чиновник попал в ДТП из-за плохих дорог

Замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань попал в ДТП во время своего путешествия на машине по Закарпатью. В происшествии он винит плохое качество дорог.

//В мире

Депутат Европарламента: президент Латвии проводит агрессивную политику против России

Депутат Европарламента: президент Латвии проводит агрессивную политику против России

В эксклюзивном интервью "АН" депутат Европарламента, Андрей Мамыкин, заявляет, что люди доброй воли должны объединиться против президента Вейониса, который проводит крайне агрессивную политику против граждан и «неграждан» Латвии, а также против России

//В мире

В Европе рассматривают возможность полного перехода на летнее время

В Европе рассматривают возможность полного перехода на летнее время

В Европарламенте одобрили предложение, согласно которому страны ЕС вскоре могут перестать переводить часы каждые полгода. Предполагается, что с 2021 года жители европейских стран начнут жить по летнему времени.

//Политика

Кадыров не поверил американскому дипломату

Кадыров не поверил американскому дипломату

Рамзан Кадыров заявил, что дипломат не стал бы по собственному усмотрению пытаться пронести в аэропорт мину, пусть и без взрывчатого вещества. Действия американца глава Чечни рассматривает как своеобразную проверку.

//Спорт

«Зенит» сохраняет лидерство, победив «Уфу» со счетом 2:1

«Зенит» сохраняет лидерство, победив «Уфу» со счетом 2:1

В воскресенье, 10 марта, «Зенит» на своем поле принял «Уфу» в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром — Арена» Главный арбитр матча: Алексей Еськов.

//Новости партнеров

//В мире

В Британии рассекретили позорнейший провал американской разведки

В Британии рассекретили позорнейший провал американской разведки

Лидер запрещенной в РФ террористической организации Талибан мулла Омар несколько лет прятался возле американской базы.Мулла Омар был одним из самых разыскиваемых преступников. За информацию о его местонахождении Госдеп США обещал заплатить 10 млн долларов.

//Здоровье

В Ульяновской области более десяти человек заболели корью

В Ульяновской области более десяти человек заболели корью

Врачи в Ульяновской области диагностировали корь у 11 человек, из них трое - дети. Сообщается, что изначально заболевших было двое, а остальные заразились после контакта с ними.

//Происшествия

Жителю Перми предложили оплатить коммуналку за 4 000 человек

Жителю Перми предложили оплатить коммуналку за 4 000 человек

В Перми работники одной управляющей компании допустили ошибку при формировании квитанций за оплату жилищно-коммунальных услуг и прислали мужчине огромный счёт.

//Шоу-бизнес

Опубликован список самых богатых отечественных актёров

Опубликован список самых богатых отечественных актёров

Эксперты в области киноиндустрии подсчитали доходы российских актёров и выяснили, кто из них является самым состоятельным. В итоге был составлен топ-5 богатейших отечественных актёров.

//Происшествия

Под Питером школьники ополчились на девочек и провели акцию "Без Баб"

Под Питером школьники ополчились на девочек и провели акцию "Без Баб"

В городе Кудрово Ленинградской области учащиеся пятого и шестого классов одной из местных школ организовали своеобразную акцию под лозунгом "Без Баб", в ходе которой проявили агрессию по отношению к представительницам противоположного пола.

//Общество

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"

Мужчины любят глазами, это известно многим, а значит они больше всего обращают внимание на внешность. И оценивая даму, могут запросто записать ее в разряд «дешевок». И речь идет вовсе не о стоимости наряда

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Британии рассекретили позорнейший провал американской разведки
2

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"
3

Курьезы на корпоративах. Как это бывает
4

Под Питером школьники ополчились на девочек и провели акцию "Без Баб"
5

«Зенит» сохраняет лидерство, победив «Уфу» со счетом 2:1

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры