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Как потратить триллион?

Для города-миллионщика это не вопрос

№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Как потратить триллион?

Правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2008 год. Объем его впервые превысил 1 трлн. рублей. Конечно, есть люди, которые по долгу службы должны следить за целевым расходованием этих средств. Но, по сути, те, кто контролирует власть, сами получают зарплату из ее рук. Так что в последнее время все чаще возникают разговоры о необходимости привлечь независимых проверяющих – международный аудит. У московских властей эта идея вызывает единодушное неодобрение.

Откуда что берется

У СТОЛИЦЫ – дефицит бюджета, то есть расходы превышают доходы. И те и другие огромны. Поступления в московскую казну – 984,5 млрд. руб., запланированные траты – 1 трлн. 155,5 млрд. рублей. Разница – 171 млрд. рублей. Тем не менее, по итогам года бюджет сводится с профицитом.

Как «набегают» миллиарды расходов, видно по статьям бюджета-2008. Треть расходов – на жилищно-коммунальное хозяйство: ремонт домов, котельных, субсидии по коммунальным платежам. Москва активно строит школы, детские сады. Последние – порядка сотни за год, по 150 млн. руб. каждый. Сумма, заложенная в бюджете Москвы на образование, сопоставима с той, что предусмотрена в федеральном бюджете. Вся Россия потратит на эти цели 250 млрд. руб., столица – 172 млрд. рублей. 18 млрд. руб. пойдут на социальную поддержку – надбавки к пенсиям, пособия, обеспечение бесплатного проезда для льготников.

Столичные власти поставили задачу – за 5–7 лет избавиться от пробок, если прирост автомобилей останется прежним (а именно 150–200 тыс. машин в год). В следующем году на это потребуется 65 млрд. рублей. Строительство новых линий метро в 2008-м заберет из бюджета порядка 35 млрд. рублей.

Деньги – на сторону

ПОКА неясно, сколько денег вложит Москва в строительство олимпийских объектов в Сочи. О конкретных суммах речь зайдет после создания Корпорации по строительству олимпийских объектов. И тогда к Черному морю потекут десятки, а то и сотни миллиардов рублей из столичного бюджета.

Помимо этих планов Моск­ва уже ведет строительство в 57 российских городах и 10 странах.

Понятно, что все описанные вложения окупятся не завтра. Посчитать риски и возможную прибыль официально никто не берется. Тем временем Москва готова активно тратить средст­ва, например, на развитие сельского хозяйства в Калужской области (155 млн. руб.), на реконст­рукцию аэропорта в Нижнем Новгороде (2,3 млрд. руб.), аэропорта в Иваново (553 млн. руб.).

«Дискуссии идут постоянно: нужно или не нужно Москве вкладывать средства в другие регионы. Перед грядущими выборами эта тема будет очень популярна, – предсказывает председатель Бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы Игорь Антонов. – Многие считают: лучше поднять пенсии и зарплаты. Но рынок реагирует на эти повышения ростом цен на основные виды продуктов. Наверняка будут и упреки в нецелевом расходовании средств. Но фактов прямого воровства из бюджета в последние 3 года нет». У проверяющих органов, конечно, имеются вопросы. Например, по поводу того, что много площадей в городе сдается по заниженным ставкам. Но это списывают на помощь малому бизнесу и благотворительным фондам. Последние по высокой цене сдают в аренду выданные им городом по дешевке помещения. Но это уже их вина.

ЗАБАВНЫЙ АРГУМЕНТ

А ЕЩЕ Москва финансирует сборку грузовиков в Латвии. И содержит 3 санатория в Крыму… Московские власти, как стало известно корреспонденту «АН», даже купили землю под этими санаториями. Причем разрешение на покупку получили от властей Крыма. А Киев спросить «забыли». Понятно, что в любую секунду столичное правительство может лишиться этой земли, в которой останутся почивать и бюджетные деньги.

Аудит долой

ПРАВИТЕЛЬСТВО Моск­вы контролирует процесс реализации средств через Главное управление финансового контроля. Помимо этого Мосгордума контролирует расходы с помощью Контрольно-счетной палаты (КСП). Она дает заключение на проект бюджета, которое рассматривается при первом чтении в Думе. Потом КСП контролирует ход исполнения бюджета с 1 января по 31 декабря, проводит проверки в департаментах.

Бывают случаи, когда КСП направляет документы в прокуратуру для возбуждения уголовных дел. Но такие прецеденты характерны скорее для федерального бюджета. На уровне РФ в прошлом году так было 300 раз. А в Москве последнее громкое дело разбиралось 4 года назад. Тогда на реабилитацию ликвидаторов чернобыльской аварии потратили значительно больше средств, чем запланировали. По цифрам выходило, что одна путевка на море стоила где-то 10 тыс. долларов. Разбирательство закончилось, но никто не был наказан.

«Международный аудит столичного бюджета не предусмотрен законодательством, – продолжает Игорь Антонов. – Ни одно уважающее себя государ­ст­во не позволит посторонним людям копаться в своих финансовых документах. Это не принято. И, между прочим, проведение международного аудита стоит десятки, а то и сотни миллионов долларов. За чей счет это делать?»

«За примерами злоупотреблений далеко ходить не нужно, – уверен Вячеслав Лысаков, лидер общественного движения «Свобода Выбора». – Вот, например, строительство жилья для очередников. Очередь на квартиры застопорилась, а дома возводят один за другим. Стоит обратить внимание на то, что 60% бюджета расходуется в четвертом квартале в авральном режиме. Качество ремонтных и строительных работ за этот период просто чудовищно! Необходим международный аудит, чтобы в нем не участвовали организации и компании, на которые прямо или косвенно может воздействовать московское правительство. Совет Федерации или Государственная Дума могли бы проверить московский бюджет. Но это расценивается как вторжение в компетенцию региональных властей. Поэтому, к сожалению, такие проверки вряд ли возможны».

АРГУМЕНТ ЭКОНОМИСТА

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ аудит нам не нужен, - считает руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Марина Оглоблина. - У Москвы и так очень хорошая кредитная репутация. К сожалению, ведущие мировые кредитные агентства не могут присвоить нам более высокий рейтинг, чем у России, иначе столичные показатели были бы еще выше».

 

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