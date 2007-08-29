«Северсталь-авто» начинает производство микроавтобусов Fiat
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
КОМПАНИЯ «Северсталь-авто» начинает выпуск Fiat Ducato, микроавтобусов грузоподъемностью до 1,8 тонны. Начало производства намечено на декабрь 2007 года.
Начальная цена Fiat Ducato российской сборки составит 18 тыс. долларов. Будут производиться две модификации: грузовой фургон и пассажирский автобус. По оценкам компании, стоимость обслуживания Ducato на треть ниже российских аналогов.
В планах «Северсталь-авто» – выпускать по 75 тыс. машин в год. Если они реализуются, считают эксперты, новый микроавтобус может серьезно потеснить конкурентов внутри страны
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