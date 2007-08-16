Первым делом самолеты

ПАРК российских авиакомпаний в плачевном состоянии. 70% составляют устаревшие советские самолеты 1970–80-х годов. Они потребляют слишком много горючего, делая перевозки малоприбыльными. «Дефицит ощущается по всем направлениям: от самолетов мест­ных линий типа Ан-2 до сверхбольших лайнеров, рассчитанных на 300–400 мест», – говорит Олег Пантелеев, главный аналитик отраслевого агентства «Авиапорт».

В таких условиях новые самолеты становятся главным конкурентным преимуществом. Неудивительно, что крупные покупки совершают сейчас «Аэрофлот», S7 и «Вим-авиа». В частности, «Аэрофлоту» уже удалось на 40% заменить парк на Airbus А320 и Boeing В767.

Всего на долю иностранных лайнеров сейчас приходится около 20% от общего парка российских компаний. Однако импорт самолетов в Россию продолжит расти: к концу 2007 г. под российским флагом будут летать 200 судов иностранного производс­т­ва, а к 2010 г. их станет 400.

Поможет ли это в борьбе с иностранными конкурентами? Необязательно. Оказывается, даже приобретая суперсовременные иностранные лайнеры, отечественные компании остаются в проигрыше по сравнению с работающими в России зарубежными конкурентами. Растаможка увеличивает на 40% стоимость и без того дорогого самолета (80–100 млн. долл.). К тому же заказанные суда выходят с завода через 5–10 лет после заключения договора. Например, «Аэрофлот», заказавший недавно

22 новейших лайнера у «Боинга», получит машины только в 2015–2017 годах. А к западным перевозчикам машины начнут поступать через два года.

Фора зарубежным конкурентам может оказаться фатальной. Так, по данным фонда «Партнер гражданской авиации», немецкая Lufthansa уже дышит в спину «Аэрофлоту»: она занимает второе место в России по объему зарубежных перевозок.

Спасти российских авиаперевозчиков могут только конкурентоспособные отечественные самолеты. Они у нас есть. В КБ

им. Туполева создано семейство самолетов Ту-204. Эти машины по техническим характеристикам не уступают Боингу-737 и Аэробусу А-320, а стоят в три раза дешевле (около 35 млн. долл.). Конкурентоспособными считаются Ту-214 и Ил-96. Правда, сейчас эти суда выпускаются «в штучном режиме»: создано только 40 Ту-204,10 Ту-214 и 20 Ил-96.

Есть и уникальные экономичные двигатели. В частности, разработка самарского конструкторского бюро агрегат НК-93, который экономичнее западных аналогов на 12–20%.

Чтобы переломить ситуацию в отечественном авиапроме, правительство создало «Объединенную авиастроительную корпорацию». В нее вошли крупнейшие авиазаводы страны. В ближайшие 10 лет в самолетостроение планируется вложить не менее 250 млрд. рублей.