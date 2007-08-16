Первым делом самолеты
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ЗУСМАН ]
ПАРК российских авиакомпаний в плачевном состоянии. 70% составляют устаревшие советские самолеты
В таких условиях новые самолеты становятся главным конкурентным преимуществом. Неудивительно, что крупные покупки совершают сейчас «Аэрофлот», S7 и
Всего на долю иностранных лайнеров сейчас приходится около 20% от общего парка российских компаний. Однако импорт самолетов в Россию продолжит расти: к концу 2007 г. под российским флагом будут летать 200 судов иностранного производства, а к 2010 г. их станет 400.
Поможет ли это в борьбе с иностранными конкурентами? Необязательно. Оказывается, даже приобретая суперсовременные иностранные лайнеры, отечественные компании остаются в проигрыше по сравнению с работающими в России зарубежными конкурентами. Растаможка увеличивает на 40% стоимость и без того дорогого самолета (80–100 млн. долл.). К тому же заказанные суда выходят с завода через 5–10 лет после заключения договора. Например, «Аэрофлот», заказавший недавно
22 новейших лайнера у «Боинга», получит машины только в 2015–2017 годах. А к западным перевозчикам машины начнут поступать через два года.
Фора зарубежным конкурентам может оказаться фатальной. Так, по данным фонда «Партнер гражданской авиации», немецкая Lufthansa уже дышит в спину «Аэрофлоту»: она занимает второе место в России по объему зарубежных перевозок.
Спасти российских авиаперевозчиков могут только конкурентоспособные отечественные самолеты. Они у нас есть. В КБ
им. Туполева создано семейство самолетов
Есть и уникальные экономичные двигатели. В частности, разработка самарского конструкторского бюро агрегат
Чтобы переломить ситуацию в отечественном авиапроме, правительство создало «Объединенную авиастроительную корпорацию». В нее вошли крупнейшие авиазаводы страны. В ближайшие 10 лет в самолетостроение планируется вложить не менее 250 млрд. рублей.
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