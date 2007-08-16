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Силиконовая тайга

Россия заработает на экспорте компьютерных программ 1,6 млрд. долларов

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Силиконовая тайга
Тяжела и неказиста жизнь простого программиста

В нынешнем году российский рынок информационных технологий (ИТ) преподнес несколько сюрпризов. Три года назад аналитикам казалась несбыточной мечта о том, что экспорт программ достигнет 1 млрд. долларов в год. Планка пройдена: по прогнозу ассоциации «Руссофт», в 2007 году продажи «софта» за рубеж принесут 1,6 млрд. долларов. А общий объем рынка информационных технологий достиг 12 млрд. долларов. Но самой большой неожиданностью стала такая тенденция. Российские программисты постепенно переходят от разработки «полуфабрикатов» по заказу зарубежных компаний к созданию собственных продуктов. Годовой объем мирового рынка информационных технологий – 4 трлн. долларов. Это больше, чем зарабатывают все мировые производители легковых автомобилей, и сопоставимо с объемом рынка нефти. Однако вершину «информационного олимпа» делят страны «Большой семерки», которым достается значительная часть доходов. И нас там пока не ждут. Россия соперничает с Индией и Китаем за гораздо более скромный пирог, который оценивается в 60 млрд. долларов в год. Это рынок офшорного программирования. Крупные западные корпорации охотно заказывают разработку компьютерного «софта» компаниям из стран третьего мира. По аналогии с офшорными зонами схему называли «офшорным программированием». Львиная доля таких заказов перепадает индусам, которые первыми среди развивающихся стран построили собственную Силиконовую долину в городе Бангалор. В прошлом году труд офшорных программистов принес Индии 35 млрд. долларов. Успехи китайцев скромнее: они заработали 4,7 млрд. долларов. Россия старается не отставать. Мы прочно держим третье место, наращивая экспорт на 30% в год, но конкуренты растут быстрее – на 40–60%. Их основное преимущество – низкие цены. Доля зарплаты в себестоимости компьютерных программ колеблется от 30 до 80%. А заработки программистов в России достигли европейского уровня. По данным консалтинговой компании NeoIT, в нынешнем году средняя годовая зарплата специалиста, занятого офшорными разработками, в нашей стране достигла 30 тыс. долларов в год, тогда как в Индии платят 9 тыс. долларов, в Китае – 7 тыс. «Отечественным компаниям становится все сложнее конкурировать на международном рынке, – отмечает президент группы компаний IBS Анатолий Карачинский. – Например, в прошлом году западные заказчики, ранее работавшие с Россией, наняли 10 тысяч программистов на Украине. В результате наша экономика недополучила 200 млн. долларов». Но есть и другое мнение. Нет ничего плохого в том, что сейчас российским программистам приходится искать новые ниши. Выгоднее всего продавать собственные программы. В ассоциации «Руссофт» приводят такие цифры. Офшорным программированием в России зарабатывают на жизнь более 500 компаний. У самых крупных обороты достигли 40 млн. долларов в год. Например, за рубежом продаются электронные словари и системы распознавания текстов компании Abbyy, инновационные переводчики Ectaco, компьютерные утилиты Acronis и системы виртуальной реальности Pa­rallel Graphics. По данным «Руссофта», в прошлом году доля «готовых» программ в российском экспорте возросла с 18 до 25%. «Рост вызван тем, что для малого и среднего бизнеса этот рынок постепенно закрывается, – считает президент «Руссофта» Валентин Макаров. – Поэтому они естественным образом переходят в нишу разработки готовых программ». В 2006 году у 44% компаний, входящих в ассоциацию, уже появились собст­венные офисы продаж в США. 21% компаний открыли представительства в Германии, Австрии и Швейцарии. Проблема вовсе не в качестве россий­ских продуктов. Наша школа программирования по-прежнему одна из лучших в мире. Но нужно активно заниматься продвижением программ, а маркетинг пока что не самая сильная сторона российских компьютерных компаний.

Офшорным программированием в России занимаются 500 компаний. У самых крупных оборот составляет 40 млн. долларов.

«Например, в Японии продажи долго не шли. Пять лет мы как заведенные посещали все местные выставки. Выход – ноль, ни одной копии не продали. Японцы смотрят, улыбаются, говорят, что интересно, кивают головой – и все», – жалуется экс-генеральный директор компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская. Впечатляет пример новосибирской компании «Новософт», сделавшей ставку на бурно развивающийся рынок «софта» для мобильных телефонов. Компания создала первую в мире программу, позволяющую обмениваться мгновенными сообщениями через сотовые трубки. Другое приложение научили управлять бытовыми приборами с мобильного телефона. В 2001 году эти продукты получили главный приз за инновации на всемирном GSM-конгрессе в Каннах. Программы лицензировали крупнейшие западные сотовые операторы. Сейчас штат «Новософта» вырос до 1,5 тыс. человек. Владимирская компания Инреко ЛАН создала программу управления данными по заказу Гарвардского университета. «Они молодцы. Сначала убедили Гарвард, что права на технологию должны остаться у них, а сейчас не без успеха продвигают продукт по всему миру», – радуется президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович. Иными словами, создавать программы, нужные потребителю, мы научились. Теперь надо освоить технологию их продаж.

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