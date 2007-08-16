Исполнилось 15 лет началу ваучерной приватизации. Это хороший повод, чтобы подвести итоги. Чем была чековая приватизация?

В 1993 ГОДУ государство через кассы Сбербанка раздало народу 151 млн. ваучеров номиналом 10 тыс. рублей. Кто разбогател на чековой приватизации? В отличие от политиков цифры не лгут. 90% населения не получило обещанной собственности.

Каждый пятый россиянин отнес ваучер в чековый фонд (ЧИФ). Пожалуй, это было самым неразумным из возможных вложений. 99% таких фондов не принесли ни копейки прибыли. Они растранжирили чеки, разорились, а их владельцы не понесли никакого наказания.

Из 500 фондов вкладчиков не бросили только два. Это ЧИФ «Альфа-капитал» и ЧИФ «Никойл», которые по окончании чековой приватизации преобразовались в ПИФы. Доверивших им ваучеры людей они не «кинули», но и прибыли им не принесли.

В акции предприятий ваучеры вложило только 12% населения. Лучшими инвестициями оказались покупка бумаг «Газ­прома» и РАО «ЕЭС». За минувшие годы эти акции принесли тысячи процентов прибыли. Удачнее всего «сыграли» ваучеры жителей Республики Марий Эл. Для каждого региона коэффициент конвертации газпромовских бумаг был разным, в Марий Эл за ваучер давали больше всего – 5900 акций. Сейчас такой пакет стоит более 1,5 млн. рублей.

Треть владельцев ваучеров продали их. Ближе к окончанию чековой приватизации «рыночная» стоимость ваучера подскочила с 20 до 40 тыс. рублей, что на тот момент составляло порядка 20 долларов. Это немного, но лучше, чем ничего.

А вот те, кто целенаправленно скупал ваучеры у населения, не прогадали. На приватизационных чеках сделали состояние несколько олигархов. Ваучерной приватизации обязан своим состоянием бывший владелец «Объединенных машиностроительных заводов» Каха Бендукидзе. Немалую часть состояния сделал на активной работе с ваучерами владелец «Альфа-групп» Михаил Фридман. Отметились «чековые олигархи» и в неф­тянке.

Так что обещанного Чубайсом «широкого класса» собственников в стране не появилось. Не сбылись и его обещания, что «ваучер будет стоить, как две «Волги».