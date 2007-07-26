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МИРОНОВ БРОСАЕТ ВЫЗОВ ЧУБАЙСУ

№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 «Справедливая Россия» уверена, что для развития экономики нужно заморозить тарифы на электроэнергию и жестко карать взяточников.

 ПОСЛЕДНИЕ годы со страниц газет не сходит тема реформы российской электроэнергетики. А простых россиян все больше волнует рост тарифов ЖКХ, подорожание электричества. Экономисты и промышленники говорят, что экономический рост в стране мог бы вдвое или даже втрое превышать нынешний, если бы тарифы на электроэнергию не росли такими оглушительными темпами, как сейчас. Выводы о несправедливом по отношению к другим отраслям экономики повышении тарифов именно на электроэнергию подтверждают и официальные данные Росстата. Так, в 2002–2006 гг. цены на все товары и услуги выросли в целом в 1,7 раза, электроэнергия же подорожала в 2,5 раза! Такая же ситуация и в нынешнем году: общий рост цен составил за 5 месяцев 4,7%, стоимость электричества возросла на 11,7%. Что же делать, чтобы изменить нынешнюю ситуацию в области электроэнергетики, которая вызывает все большее беспокойство? Свой ответ на этот вопрос недавно дал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

 Находясь с рабочим визитом в Белгороде, спикер Совета Федерации заявил, что «убежден в том, что тарифы на услуги естественных монополий, в первую очередь на электроэнергию, для граждан России могут быть заморожены». Для этого «необходимо государ­ственное регулирование в сфере естественных монополий, и государство имеет все рычаги для этого, но ими не пользуется», – с возмущением констатировал Сергей Миронов на встрече с депутатами Белгородского законодательного собрания.

 При этом лидер «Справедливой России» выразил уверенность в том, что, если государство будет использовать все имеющиеся у него рыночные рычаги, тарифы на электроэнергию для граждан могут быть не только заморожены, но даже снижены.

 Господин Миронов не испугался назвать и виновника сложившейся ситуации в области электроэнергетики: «Глава РАО «ЕЭС» Чубайс неоднократно говорил об эффективности своей компании. Там то реформируют что-то, то приватизируют, обещают привлечение отечественных и иностранных инвестиций. Но все разговоры и обещания в итоге заканчиваются тем, что Чубайс снова говорит государству: дайте нам деньги, и мы сделаем все красиво».

 Такие заявления отнюдь не голословны. Как уже писали «Аргументы неделi», 19 августа 2006 г. на встрече в президентской резиденции «Бочаров Ручей» В. Путин поинтересовался у главного энергетика: «Анатолий Борисович, ранее вы обосновывали необходимость реформы тем, что с ее помощью привлечете частные инвестиции. А сегодня говорите о государственном финансировании…» В ответ Чубайс пошел на явное лукавст­во: «Из 715 млрд. руб. 2007 г. решение по бюджету составляет 41,5 млрд. рублей. Соотношение 1 к 15, даже к 20». На самом же деле по программе, одобренной Правительством РФ 3 августа 2006 г., инвестиционные затраты РАО в 2007 г. утверждены в размере 160,3 млрд. руб., из которых бюджетные субсидии составят ровно половину – 80 миллиардов. То есть реальное соотношение не 1 к 20, а всего лишь 1 к 2. Проще говоря, государство оплатит не 5% (как обещал Чубайс), а 50% расходов на «реформу электроэнергетики».

 Однако многие в правительстве верят обещаниям и «расчетам» Чубайса, считая его «гениальным менеджером». Многие, но только не Сергей Миронов: он уверен, что «тарифы для населения непомерно завышены, и государство должно их регулировать».

 Вряд ли понравится Чубайсу и другая инициатива лидера «Справедливой России». В середине июля Сергей Миронов призвал законодательно приравнять коррупцию к государственной измене: «Коррупция, как ржавчина, разъедает основы государства, и нужно законодательно приравнять коррупцию к государственной измене со всеми вытекающими из этого последствиями».

 Лидер «Справедливой России» при этом подчеркнул, что в отношении тех, кто уличен в коррупции, должна применяться мера по обязательной конфискации имущества, как принадлежащего госчиновнику, уличенному в коррупции, так и его ближайшим родственникам: «Зачастую бывает так, что чиновник уличен, но он сам гол как сокол и ничего не имеет. Необходимо, чтобы ежегодно не только госчиновники подавали декларацию о своих доходах, но и члены их семей», – заявил Сергей Миронов. Напомним, именно сторонники Гайдара и Чубайса неоднократно выступали за то, чтобы вообще отменить конфискацию имущества за чиновничье воровство и взяточничество, вообще изъять упоминание о конфискации из Уголовного кодекса.

 В 2003 г. им даже удалось это сделать. Но в 2006 г., в том числе стараниями Сергея Миронова, конфискацию имущества вернули в Уголовный кодекс, но пока она не касается членов семьи коррупционера. Лидер «Справедливой России» уверен, что только при условии ужесточения наказаний для коррупционеров можно построить общество, здоровое как в экономическом, так и в духовном плане. Конечно, нужна система не только наказаний нерадивых чиновников, но и поощрения честных и ответственных госслужащих. Без жестких мер здесь не обойтись: ни один правительственный министр за последние 15 лет не был привлечен к ответственности за взяточничество или расхищение бюджетных (а по сути, народных) денег.

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