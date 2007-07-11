«КАНАЛЬНАЯ ВОЙНА»
Региональные элиты юга России схлестнулись в борьбе за строительство водных артерий
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Андрей СЕРЕНКО ]
На юге России разгорается «канальная война». Региональные элиты почти половины субъектов РФ, входящих в состав Южного федерального округа, включились в активную борьбу по лоббированию двух конкурирующих проектов строительства новых судоходных каналов –
НАЧАЛОМ «канальной войны» послужили несколько внешне непримечательных событий. В марте помощник Президента РФ Сергей Приходько направил руководителю аппарата правительства,
Правда, почти одновременно с принципиальным одобрением казахстанской инициативы президент Владимир Путин объявил о целесообразности создания международного консорциума по строительству второй очереди
Уже через несколько недель в южных регионах РФ сформировались две группы интересов. Идею о строительстве второй нитки
Первое крупное сражение между
Экономисты призывают оставить эмоции и подсчитать, какой из проектов выгоднее. «Пропускная способность «Евразии» составит 45 млн. т, у конкурента – 16 млн. тонн. На «Евразии» нужно построить 6 шлюзов, при 18 шлюзах на второй линии
В апреле 2007 г. изучение проблемы рентабельности каналов «Евразия» и
Во-первых, она вдвое короче
Во-вторых, существенно сократятся время и стоимость доставки грузов из Азии в порты Азовского и Черного морей. Сейчас их приходится возить через Суэцкий канал. К тому же появится возможность для транспортировки танкерами каспийской нефти в Черное море, а затем в Средиземноморский регион и далее по Дунаю, Майну и Рейну – т.е. в большинство стран Евросоюза.
Правда, серьезной помехой для строительства «Евразии» может стать техническая неготовность калмыцкого порта Лагань. Работы по его реконструкции заморожены. Порта на Каспии, по сути, не существует, стройка застыла на стадии разработки технологической документации. Это может подорвать позиции сторонников канала «Евразия» в борьбе с
Но, как говорят, куда ни кинь – всюду клин! Очевидно, что, как только канал будет построен и начнет успешно функционировать, немедленно начнется борьба за контроль над ним со стороны заинтересованных западных держав. Тех, что озабочены сегодня проблемами своей энергетической безопасности. И никто не может предсказать, к каким политическим последствиям на юге России это приведет. Тем более если после 2008 г. у нового руководителя в Кремле станет чуть менее политической воли для защиты национальных интересов страны.
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