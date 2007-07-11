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«КАНАЛЬНАЯ ВОЙНА»

Региональные элиты юга России схлестнулись в борьбе за строительство водных артерий

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Андрей СЕРЕНКО ]

«КАНАЛЬНАЯ ВОЙНА»
Водный транспорт – самый дешевый вид перевозок

 На юге России разгорается «канальная война». Региональные элиты почти половины субъектов РФ, входящих в состав Южного федерального округа, включились в активную борьбу по лоббированию двух конкурирующих проектов строительства новых судоходных каналов – Волго-Дон-2 и канала «Евразия». Поскольку речь идет об инвестициях в десятки миллиардов рублей, «канальная война» обещает быть кровопролитной.

 НАЧАЛОМ «канальной войны» послужили несколько внешне непримечательных событий. В марте помощник Президента РФ Сергей Приходько направил руководителю аппарата правительст­ва, вице-премьеру РФ Сергею Нарышкину письмо за номером А4-4503. В нем сообщалось, что «в ходе российско-казахстанской встречи на высшем уровне Н.А. Назарбаев предложил реализовать проект строительства нового канала от порта Лагань на Каспийском море до порта Азов на Азовском море». Приходько подчеркнул, что «В.В. Путин в прин­ципиальном плане поддер­жал эту идею и поручил организовать ее оперативную межведомственную проработку».

 Правда, почти одновременно с принципиальным одобрением казахстанской инициативы президент Владимир Путин объявил о целесообразности создания международного консорциума по строительству второй очереди Волго-Донского канала. Это произошло в мае, когда господин Путин обратился  c посланием к Федеральному Собранию РФ. Вероятно, глава государства стремился политически уравновесить мартовскую «канальную» инициативу казахстанского лидера. Однако тем самым был дан сигнал к началу борьбы федеральных и региональных элит РФ за канальные проекты.

 Уже через несколько недель в южных регионах РФ сформировались две группы интересов. Идею о строительстве второй нитки Волго-Дона поддерживают административные и деловые элиты Астраханской и Волгоградской областей. Руководители Ставропольского края, Ростовской области, Калмыкии и Дагестана лоббируют проект канала «Евразия».

 Первое крупное сражение между «волго-донцами» и «евразийцами» состоялось в июне, на XI Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Каждая из сторон попыталась убедить участников форума в предпочтительности строительства именно «своего» канала. На мероприятие прибыл казахстанский президент Назарбаев, он пригрозил Москве, что в случае провала проекта «Евразия» казахская нефть пойдет в Европу через Азербайджан и Иран в обход России. Приверженцы «волго-донской партии» не смогли выставить в Северной столице аналогичной «тяжелой политической артиллерии».

 Экономисты призывают оставить эмоции и подсчитать, какой из проектов выгоднее. «Пропуск­ная способность «Евразии» составит 45 млн. т, у конкурента – 16 млн. тонн. На «Евразии» нужно построить 6 шлюзов, при 18 шлюзах на второй линии Волго-Дона», – говорит директор ростовского Института эффективного управления «Система» Дмитрий Савельев.

 В апреле 2007 г. изучение проблемы рентабельности каналов «Евразия» и «Волго-Дон-2» провели эксперты рабочей группы РАН под руководством академика Н. Лаверова. Чаша академических весов также склонилась в пользу «Евразии».

 Во-первых, она вдвое короче Волго-Дона-2 (700 км против 1500 км). За счет сокращения числа шлюзов грузы по ней будут доставляться втрое быстрее, чем по каналу-конкуренту.

 Во-вторых, существенно сократятся время и стоимость доставки грузов из Азии в порты Азов­ского и Черного морей. Сейчас их приходится возить через Суэцкий канал. К тому же появится возможность для транспортировки танкерами каспийской нефти в Чер­ное море, а затем в Среди­земноморский регион и далее по Дунаю, Майну и Рейну – т.е. в большинство стран Евросоюза.

 Правда, серьезной помехой для строительства «Евразии» может стать техническая неготовность калмыцкого порта Лагань. Работы по его реконст­рукции заморожены. Порта на Каспии, по сути, не существует, стройка застыла на стадии разработки технологической документации. Это может подорвать позиции сторонников канала «Евразия» в борьбе с «волго-дон­ской партией».

 Но, как говорят, куда ни кинь – всюду клин! Очевидно, что, как только канал будет по­ст­роен и начнет успешно функционировать, немедленно нач­нется борьба за контроль над ним со стороны заинтересованных западных держав. Тех, что озабочены сегодня проблемами своей энергетической безопасности. И никто не может предсказать, к каким политическим последствиям на юге России это приведет. Тем более если после 2008 г. у нового руководителя в Кремле станет чуть менее политической воли для защиты национальных интересов страны. 

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