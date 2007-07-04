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Мал да удал

Разговоры о погибели малого бизнеса оказались преувеличенными

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Мал да удал

«Малыши» и не думают чахнуть, они развиваются быстрее остальной экономики. По данным Росстата, в прошлом году оборот таких предприятий вырос на 17%, а их инвестиции – на 25%. Растущие «малыши» создали 500 тысяч новых рабочих мест. Что обеспечило такой подъем? «Аргументы неделi» расспросили самих предпринимателей.

Право на рост

Во всем мире основой экономики наравне с гигантскими корпорациями являются небольшие мобильные компании. Еще в 1996 году гарвардский экономист Дэвид Бирч подсчитал, что в промышленно развитых странах малый бизнес создает более 80% новых рабочих мест. Причем решающий вклад в развитие страны вносит всего 3% маленьких, но очень быстро растущих компаний. Вот и в России после долгих лет увядания малого предпринимательства наметилась положительная тенденция. По оценке Минэкономразвития, с 2001 года доля малого бизнеса в ВВП удвоилась, достигнув 17%. По данным Института изучения проб­лем предпринимательства (НИСИПП), в начале 2007 года число малых предприятий в стране превысило 1 миллион, увеличившись за прошлый год на 5,5%. Рост объясняется двумя причинами. «Малый бизнес работает в сфере услуг, торговле и строительстве. В последние годы они развиваются ускоренными темпами, и эта волна подталкивает вверх «малышей», – объясняет Олег Шестоперов, заместитель директора НИСИПП. Второй фактор – государство снизило административное давление на малый бизнес. Отменили лицензирование, ввели «упрощенку», сократилось количество дней на получение справки с 10 шестью годами ранее до 3 дней сейчас. С 2001 года Центр экономических и финансовых исследований (ЦЭФИР) проводит мониторинг «высоты» административных барьеров. С каждым годом они снижаются: чиновники начали соблюдать правила, которые сами же и установили. Правда, развитие идет неравномерно. Самые заметные улучшения – в Коми, Алтайском крае, Самарской и Кировской областях. А вот в Северо Западном округе, лидирующем по числу малых предприятий на душу населения, деловой климат ухудшился. «Какие бы хорошие законы ни принимали на федеральном уровне, они не могут непосредственно повлиять на малый бизнес. Его развитие – дело местных властей, прежде всего – губернаторов», – объясняет эксперт  ЦЭФИР Наталья Волчкова.

Хорошо быть в Коми

В Республике Коми малый бизнес обеспечил рекордную занятость, трудоустроив треть населения. Что стало двигателем развития? «В Сыктывкаре рост малого бизнеса идет в первую очередь за счет торговли. У нас, как и во многих других городах, активно строятся гигантские торговые центры. В каждом сот­ни мест для торговых точек. Это – поле, на которое придут новые индивидуальные предприниматели и вырастят на нем новые компании», – объясняет Владимир Кононов, исполнительный директор ассоциации малого и среднего бизнеса «ОПОРа» в Республике Коми. По данным ЦЭФИР, Коми – оазис для малого предпринимательства. Контролирующие инстанции здесь взятки берут по-божески, уровень повторных проверок – самый низкий в России. Как ситуация выглядит глазами самих предпринимателей? «Мой бизнес с 1998 года растет на 40% в год, – рассказывает предприниматель из Республики Коми, владелец сети зоомагазинов «Колибри» Павел Поташов. – Когда 12 лет назад я начинал дело, все, что у меня было, – тетрадка для записей и огромное желание развиваться. А сейчас – 10 магазинов, 30 работников и десятки тысяч клиентов». Прошлый год был для него особенно удачным. «Колибри» вложило 1,5 млн. рублей в открытие магазина в Эжве – богатом микрорайоне Сыктывкара. Местное население работает на целлюлозно-бумажном комбинате (одном из крупнейших в Европе). Зарплаты у работников высокие, люди готовы тратить все больше денег на домашних любимцев. И все чаще идут за кормами не на рынок, а в специализированный магазин.

Сибирские стройки

В Сибири малый бизнес показал самые высокие в России темпы роста по обороту и инвестициям: 35% и 65% соответственно. Мотором развития стало строительство. «Два года назад в Омской области начался бум: люди принялись вкладывать деньги в дачные участки. Спрос на услуги строителей – ажиотажный. Если в 2004 году я получал десять заказов в месяц, то сейчас – более 100», – рассказывает предприниматель Сергей Зайцев. Десять лет назад Зайцев открыл кооператив, строивший заборы вокруг дачных участков. Заработав начальный капитал, вложил его в цементный завод. «Мы выкупили производственную площадку на огромном домостроительном комбинате. Но вскоре случился конфликт, и комбинат обрубил нам коммуникации. Производство цемента пришлось свернуть», – рассказывает предприниматель. Имущество компании ушло за долги, Зайцев продал машину и квартиру. Оправившись от удара, он вернулся к тому, что умел лучше всего, – строительству заборов. Ставка сыграла: в прошлом году бизнес его компании вырос на 60%, Зайцев стремительно расширяется. «Заказов столько, что не успеваю нанимать новых сотрудников», – жалуется он. По его словам, власти местному малому бизнесу «не мешают, и уже хорошо: проверками не мучают, в налоговую лишний раз не таскают». Что ж, тоже верно. Как считают эксперты, чиновники в России сейчас увлечены контролем за средним и крупным бизнесом – вот до «малого» руки и не доходят.

Бизнес от Сахи

Республика Саха – один из лидеров рейтинга ЦЭФИР по условиям для ведения малого бизнеса. Здесь «сыграла» сфера услуг. В Якутске – бум салонов красоты. «Край у нас северный, у женщин бывают проблемы с кожей. Когда у населения появились деньги, их стали охотно тратить «на внешность», – объясняет феномен владелец трех салонов Александр Крапинов. Он приводит впечатляющие цифры: пять лет назад в Якутске не было ни одного СПА салона, теперь – 25.  В Свердловской области на коне оказались фермеры. Там действует программа льготного кредитования сельхозпроизводителей, две трети процентной ставки компенсирует бюджет. Год назад мест­ный фермер Павел Саломатин, не особо рассчитывая на успех, подал заявку на льготный кредит. Деньги дали. 3 млн. рублей хватило на закупку современной техники. «Раньше из за плохих условий скотина гибла, удои были низкие. Сейчас я поставил на ферме голландское оборудование, начал использовать современные добавки к кормам. Удой вырос в 1,5 раза, я смог расширить стадо вдвое – до 40 коров», – рассказывает крестьянин. Он уверен, что сможет досрочно погасить кредит, и сразу собирается взять новый – на 10 млн. Несмотря на явные улучшения делового климата, было бы наивно полагать, что дорога малого бизнеса устлана розами. «Сладкую жизнь» «малышам» обеспечивают далеко не во всех регионах. Например, в Ростове доля малых предприятий в торговле с 2005 года сократилась на 46%. «Администрация проводит курс на укрупнение малых предприятий. На практике это выглядит так: малый бизнес всеми силами выгоняют из муниципальных помещений, отказывая в продлении аренды», – жалуется ростовский предприниматель Андрей Барышев. Непросто развиваться малому бизнесу в Москве и Петербурге. Цены и зарплаты растут бешеными темпами, «входной билет» для бизнеса сильно подорожал. Кроме того, у действующих компаний не хватает денег на развитие. Чтобы расти, нужны кредиты, а банки просят залог. Торговые компании могут прогарантировать кредит помещением или товарным запасом. «А что заложить нам, если все имущество компании – несколько компьютеров?» – сокрушается Алексей Чеканов, глава студии «Теле Тайп» (разработчик веб сайтов). У него давно готов бизнес план нового проекта. Но он требует инвестиций в 15–20 млн. рублей, что равно годовому обороту его компании. «Сами мы такой бюджет не потянем. Придется идти к частному инвестору. Но это не лучший вариант: он начнет вмешиваться в бизнес и может все испортить», – объясняет Чеканов. Впрочем, проблем у любого предпринимателя хватает всегда. Важно не отчаиваться. Ведь залог успеха в бизнесе – это не дешевые кредиты и не поддержка властей, а настойчивость и умение развивать свое дело.

 

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