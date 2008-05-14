Банкам запретили мошенничать

ПРАВИТЕЛЬСТВО давно обязало банки предоставлять клиентам информацию о реальной стоимости кредитов. Но некоторые организации скрывают правду до последнего. Они выдают заемщику полный пакет документов только во время подписания договора.

С 10 июня заработают новые правила, и эта практика окажется вне закона. Во-первых, банки обяжут информировать клиента о реальной цене кредита до заключения договора. Во-вторых, в расчет цены займа включат платежи по страховке. В-третьих, в условиях договора появятся полный перечень и размеры неустоек. «Неустойки в договоре прописывались всегда. Но в некоторых случаях они были завуалированы», – поясняет начальник отдела КБ «Московский Капитал» Надежда Огнева.