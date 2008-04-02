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Сладкий обман

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Сергей МИХАЙЛОВ ]

Сладкий обман

Негде брать взяток

 ДЕЛА у наших пчеловодов идут ни шатко, ни валко. За последнее десятилетие в России закрылись 30 из каждых 50 пасечных хозяйств. Что произошло? Во-первых, на людях отыгралась природа. Многие пасеки расположены вблизи городов. Мед, собранный в таких местах, опасен для здоровья. Он как губка впитывает выхлопные газы автомобилей и вредные выбросы предприятий.

 Заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ Рустам Жантиев убежден, что продукт «окологородского» происхождения – ядовит. «Если рядом с лесом есть трасса, значит, растения и почва сильно загрязнены. Пчела не обязательно будет собирать пыльцу только в экологически чистом районе. Эти насекомые могут летать далеко».

 Во-вторых, свою лепту внес жилищный бум. В окрестностях городов разрослись коттеджные поселки, склады и магазины. Тем временем площади цветущих лугов и пастбищ в стране сократились на 40%. В ряде бортнических хозяйств пчелам стало негде брать взяток. По рассказам специалистов, насекомые возвращаются с вылетов «порожняком».

 В-третьих, медовый бизнес стал слишком рискованным. Дело требует приличных вложений. «Породистая» пчелиная семья может стоить сотни тысяч рублей. Неудивительно, что даже на такую «дичь» нашлись свои охотники. «Пасеки держать нелегко, – вздыхает старший специалист Института пчеловодства Татьяна Васильева, – попробуй оставь ульи без присмотра – тут же унесут вместе с пчелами!»

 Привлечь к ответственности за пчелиное воровство удается далеко не всегда. Дело в том, что пчеловодство в России, как выражаются сами бортники, «кочевое». По закону хозяин пасеки не имеет права «пользоваться ресурсами природы». Поэтому владелец земель, с которых пчелы собирают нектар цветов, может предъявить претензии. А затем – изъять ульи…

 Вот российский мед и проиграл в конкуренции украинскому продукту. По подсчетам Союза пчеловодов, затраты на содержание и охрану пасек за последние пять лет возросли втрое. За то же время объем медосбора уменьшился вчетверо. Бортники вынуждены покидать обжитые места. «Мы свои пасеки «переселили» в Рязанскую обл., – рассказывает гендиректор знаменитого в прошлом Коломенского медового комбината Геннадий Шаповалов, – а предприятие перевели на переработку и розлив привозного продукта».

Атомные сласти

ЧТО же попадает на наши столы? В России собирают более 50 видов меда. Но с огромной долей вероятности на полках магазина будет стоять самый дешевый товар. Он поступает из Украины. Местные производители отдают мед посредникам по смешным ценам — 50–70 руб. за килограмм. Его фасуют, накручивая от души. Покупателю товар достается по 300–400 руб. за килограмм.

 В принципе украинский мед бывает не так уж плох. Проблема в том, что далеко не все «фасовщики» соблюдают даже элементарные нормы качества. В прошлом сезоне инспекция Российского союза пчеловодов забраковала в магазинах пять тонн меда. И это – не считая 4,5 т «пакости», изъятой в палатках уличных торговцев. По ходу дела выяснилось, что некоторые заводы идут на откровенное мошенничество.

 Чего опасаться? «В первую очередь прошлогодних продуктов пчелиного труда», – объясняют специалисты. Бывает, что насекомые так ударно поработали прошлым летом, что в закромах их владельцев скопились излишки. Скорее всего, они испортились. Но не пропадать же добру! По­этому пропавший товар… кипятят. Такой мед – уже не целебный продукт, а настоящий рассадник канцерогенных веществ. Зато у него хороший товарный вид. Для этого в мед добавляют крахмал, мел или сахар.

 А вот найти в магазине качественный продукт становится все труднее. Даже если и удастся достать хороший мед, он обойдется недешево. Дороже всего, до 1,5 тыс. руб. за кг, обходится горный мед с Алтая. Его ценят за чистоту. Высоко котируются башкирский мед – за букет разнотравья. Таежный мед ценят за целебные качества, воронежский – за насыщенность полисахаридами. Курский мед тоже неплох. При этом он стоит заметно дешевле других российских сортов. Но вовсе не из-за качества. В этом регионе работает АЭС, и посредники опасаются завышать цены.

 Несмотря на высокое качество, погоды на рынке российский мед не делает. По данным «АН», на него приходится не более четверти продаж. Вот и вышло, что наша страна – когда-то ведущая «медовая» держава мира – сама осталась без качественного продукта. Правительство озаботилось было решением этого вопроса. Но дело застряло на полпути.

 К счастью, сейчас наметились подвижки к лучшему. По данным «АН», терпение пчеловодов лопнуло. Они намерены дать последний бой и поставить перед правительством вопрос ребром. Иначе качественный российский мед может превратиться в такой же редкий и дорогой деликатес, как черная икра.

Полная липа

 КАК не ошибиться при покупке? Арнольд Бутов советует выбирать по трем основным признакам: запаху, консистенции и влажности. Во-первых, аромат карамели или горелого сахара к хорошему меду не имеет никакого отношения. Во-вторых, при медленном переливании с ложки качественный продукт будет складываться горкой, а гретый – растекаться. В-третьих, нектар на 80% состоит из воды. Задача пчел – в процессе приготовления снизить этот показатель в четыре раза. Незрелый мед или сахарный сироп легко отличить по «влажности». В былые времена влажность меда определяли с помощью химического карандаша. Если он чернилами мед не пачкал, значит, все в порядке. Но такие карандаши сейчас в дефиците. Поэтому для проверки качества можно растворить чайную ложку купленного меда в стакане воды. Вода должна остаться прозрачной.

 В-четвертых, надо обращать внимание на название меда. К примеру, «трутневого» меда в природе нет. На рынках встречается калиновый, облепиховый, шиповниковый, женьшеневый, лимонниковый мед… Все это – «полная липа». Эти растения нектар не выделяют – только пыльцу. Так что торговцы готовят такие меда с помощью эссенций и ароматизаторов.

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