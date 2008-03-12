Экономика России может «проесть» саму себя

ПО ИТОГАМ 2007 г. зарплатоемкость ВВП (отношение суммарной номинальной заработной платы работающего населения к объему национального ВВП, без учета инфляции) достигла рекордного уровня – 34,8%.

По результатам исследования данных Евростата, Минэкономразвития и Росстата, за предыдущий год зарплатоемкость ВВП выросла на 1,5%. А за последние 8 лет (с 23,6% в 2000 г.) – более чем на 10%. Аналитики прогнозируют, что в 2008 г. этот показатель превысит 35,5%.

Его рекордная динамика в нашей стране объясняется благоприятной мировой конъюнк­турой на сырье. Это позволяло увеличивать зарплаты без адекватного роста производительности труда. В последние годы зарплаты в России увеличивались в два раза быстрее, чем средняя производительность труда. Например, реальная начисленная зарплата (с учетом инфляции) в 2006 г. выросла на 13,3%, а в 2007 г. – на 16,2%. Столь же высокий рост заработных плат продолжился и в 2008 г. – январский показатель оказался на 15,8% выше по сравнению с январем 2007 года. В то же время прирост производительности труда все эти годы составлял всего 6–7%.

«Последние 8 лет в России наблюдается бум роста зарплат. Они растут быстрее, чем экономика в целом, – считает Игорь Николаев. – Однако такой рост зарплатоемкости ВВП нельзя назвать характерным для стран с переходной экономикой. К примеру, зар­платоемкость в Чехии в 2000 г. составляла 31,7%, а в 2005 г. – 32,6%. В Эстонии соответственно 34,8% и 34,9%. В экономически развитых странах в последние годы и вовсе наблюдается снижение этого показателя».

По мнению аналитиков ФБК, чтобы определить свой предел роста зарплатоемкости ВВП, стоит найти похожие по структуре доходов экономики. «На наш взгляд, это может быть экономика Норвегии, где зарплатоемкость ВВП – 33%», – отмечают авторы исследования. Они считают, что для исправления ситуации бороться с ростом заработных плат совсем не обязательно. Необходимо сконцентрироваться на мерах по повышению производительности труда.

Между тем Минэкономразвития обещает, что к 2020 г. средняя зарплата россиян будет достигать 50 тыс. рублей. Получается, нас ждет экономический коллапс? По мнению старшего научного сотрудника Центра экономических и финансовых исследований и разработок Натальи Волчковой, во-первых, бессмысленно сравнивать экономики с разной структурой налогообложения и занятости по параметрам зарплатоемкости. Например, в той же Норвегии очень велика доля социального обеспечения. В частности, здравоохранение там более «государственное», чем в России. Соответственно к зарплате, которую получают рабочие Норвегии, надо добавить бюджетные расходы на социальное обеспечение.

Вторая важная вещь, которую обычно не учитывают, рассчитывая долю зар­платы к ВВП, доходы самозанятых людей – предпринимателей. В отличие от Испании, Португалии и Норвегии в России этот сектор очень маленький.

В-третьих, успокаивает эксперт, за 10 лет инфляция никуда не исчезнет. Если она будет на уровне 10%, то реальная зарплата в текущих деньгах составит менее 30 тысяч. Если ожидать, что наша экономика будет расти по 5% в год, значит, она удвоится. При этом удвоятся и зарплата, и ВВП. То есть будет ровно та же ситуация, что и сейчас. Ничего практически не изменится.