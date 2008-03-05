Под Грефом «секретно»

ПО НАШИМ данным, ведомство Германа Оскаровича отстаивало идею создания ведомственной разведки долгие пять лет. Влияние чиновника было так велико, что ему почти удалось преодолеть сопротивление СВР и МИДа. Как сообщили «АН» компетентные источники, г-н Греф доказывал, что российская экономика пока не готова работать в условиях жесткой мировой конкуренции. Причем после вступления в ВТО риски должны значительно увеличиться. Поэтому, по мнению главы МЭРТ, необходимо создать экономическую контрразведку по образу и подобию ГРУ Генштаба Минобороны.

Понятно, что эта инициатива не вызвала энтузиазма у российских разведчиков. Новая структура могла оттянуть на себя часть бюджета и полномочий Службы внешней разведки. Уперся и МИД. По мнению дипломатов, Минэкономразвития чересчур либерально подходит к вопросам определения стратегических интересов России.

По нашим данным, Кремль старался учесть интересы всех ведомств. Там задумывались о компромиссном решении. Внешнеэкономическая разведка должна была получить путевку в жизнь. Но подчиняться ей пришлось бы не Минэкономразвитию, а непо­средственно Правительству РФ.

Теперь с уходом Германа Грефа в Сбербанк судьба его разведывательной инициативы и вовсе «подвисла». Никто не может понять – куда девать новую структуру и так ли она нужна вообще?