Китай подкрался незаметно
Восточный сосед рвется на металлургический рынок России
№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]
В настоящее время в России открываются фантастические возможности для металлургической промышленности. Масштабные инвестиционные проекты внутри страны создадут огромный спрос на изделия из металлов. Чтобы не упустить столь лакомый кусок, отечественным предприятиям придется схлестнуться в жесткой конкурентной борьбе с китайской металлургической отраслью.
Стальная хватка
Еще три года назад ничто не предвещало угрозы. Восточному соседу самому не хватало металла, и он вынужден был закупать его за рубежом. В частности, у России Китай приобретал 1,5 млн. тонн. Предприниматели из Поднебесной обивали пороги российских заводов, умоляя выделить им как можно больший объем поставок.
Однако одновременно китайские бизнесмены в авральном порядке строили металлургические предприятия. Теперь мир пожинает плоды этой политики. В прошлом году Китай перестал закупать металл за рубежом.
А в нынешнем Поднебесная потрясла аналитиков – выяснилось, что китайские заводы производят треть всего мирового проката.
Европейцы и американцы испугались наплыва дешевой китайской стали гораздо больше, чем в свое время русской. Японское правительство даже обратилось к Китаю с беспрецедентной просьбой ограничить инвестиции в металлургию, попридержав ее рост. Пекин ответил, что не в состоянии контролировать сотни независимых производств. В ответ США, Япония, Корея, Европа возвели на своих границах частокол из заградительных пошлин.
Это привело к тому, что над мировым рынком теперь «нависли» 50 млн. тонн китайского проката, и эта лавина нарастает. Но товар нужно кому-то продавать. На кого же «обрушится» сталь из Поднебесной? Подходящей мишенью может стать Россия.
Лакомый кусок
На фоне этих неурядиц наша страна выглядит настоящим оазисом для металлургов. В России стартовали масштабные программы обновления сразу в нескольких металлоемких отраслях. Энергетикам потребуются «горы» металла для новых котлов и турбин – к 2010 году РАО «ЕЭС» планирует ввести 41 гигаватт новых мощностей. Железная дорога закупит рельсы для 20 тыс. км путей, а газовикам и нефтяникам, строящим несколько трубопроводов, понадобятся десятки тысяч километров труб. Не отстают строители, которым при возведении объектов к «Олимпиаде-2014» не обойтись без миллионов тонн металлоконструкций. А рынок стального листа подогревает бурно растущий автопром.
Еще три года назад Китай закупал металл за рубежом. Теперь он производит треть мирового проката.
От таких перспектив захватит дух у любого металлурга, в том числе и китайского. Поэтому Поднебесная тихо прощупывает наш рынок, как обычно не делая резких движений. Первыми забеспокоились торговые отделы российских металлургических компаний: в прошлом году они отметили резкий рост поставок стали из КНР. Она появилась в ассортименте нескольких крупных металлотрейдеров в Сибири и на Дальнем Востоке. За прошлый год импорт китайской нержавейки и арматуры увеличился вдвое, труб завезли в семь раз больше. Поставки пока невелики, но эти ручейки уже складываются в полноводную реку.
Казалось бы, что проще: достаточно ввести пошлины, и «стальная угроза» развеется. Но российское правительство едва ли решится на такой шаг. «Россия никогда не вела торговых войн с КНР, государству невыгодно обострение отношений из-за металла с одним из ключевых торговых партнеров», – пояснил наш источник в индустрии. У Китая достаточно рычагов, чтобы больно уколоть нас в ответ. Например, он может блокировать вступление России в ВТО. К тому же китайская сталь все равно легко просочится через решето российской таможни. Трейдеры могут завозить дорогие сорта через третьи страны, выдавая их за продукцию другого государства.
Поэтому российским металлургам нужно рассчитывать на экономические преимущества. Прежде всего снизить цены: сейчас тонна китайского металла стоит на 190 долл. дешевле российского при сравнимом качестве. А для этого отечественным предприятиям надо умерить аппетиты. На днях наши металлургические предприятия похвастались прибылью в 40–50% от выручки. Такой высокой рентабельности нет практически ни в одной отрасли.
Перевооружение
Другое уязвимое место, над которым надо потрудиться российским металлургам, – устаревшее оборудование. Характерный пример: в июне холдинг «Электросталь России» начал строительство завода спецсталей в Челябинской области. Это предприятие оснастят техникой, отработавшей 20 лет в Швеции. Но оно все равно станет самым современным производством спецсталей в России. Не лучше обстоят дела и в черной металлургии: на заводах-гигантах работают мартены и домны, многие из которых давно справили полувековой юбилей. С такой техникой рынок у китайцев не отвоюешь.
Перед лицом восточной угрозы нашим сталеварам волей-неволей пришлось очнуться от многолетней спячки. Металлургия забурлила инвестициями: четыре крупнейшие российские сталелитейные компании объявили о масштабных программах развития. Инвестиции составят большие для отрасли суммы: от 3 млрд. долл. у «Мечела» до 11 млрд. долл. у «Северстали».
Ставка сделана на продукцию с высокой прибавочной стоимостью. «Мечел» модернизирует Челябинский комбинат для увеличения доли «элитного» проката. «Евраз» налаживает выпуск рельсов для высокоскоростных сообщений.
«Магнитку» привлекает сотрудничество с автопромом. Компания строит агрегат горячего цинкования, который резко поднимет качество автомобильного металла. «Пока что стальной лист российского производства нас не устраивает. Дефектов поверхности у него вдвое больше, чем у зарубежного, а цена – выше», – констатирует директор «Объединения автопроизводителей России» Игорь Коровкин.
«Объединенная металлургическая корпорация» (ОМК) сделала ставку на заказы от Газпрома и Транснефти. «Для подводной части строящегося газопровода «Северный поток» нужны трубы с маркой стали не ниже Х100 (характеризует прочность и долговечность), но российские предприятия традиционно выпускали только Х80», – поясняет аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Вячеслав Жабин. Поэтому ОМК обновит оборудование и поднимет качество трубной стали до марки Х120.
Самая масштабная программа модернизации – у «Северстали». В Саратовской и Нижегородской областях компания строит два новых предприятия по выпуску сортового проката для строительной отрасли. «Он в дефиците, цены на него уже сопоставимы со стоимостью более дорогого плоского проката», – объясняет Ольга Окунева из Deutsche UFG. Словом, завязывается жесткая конкурентная борьба, в которой у отечественных металлургов есть все шансы на победу. Отрасль успела сгруппироваться, ответив на вторжение восточного соседа масштабной модернизацией. Высокие цены на сталь, державшиеся несколько лет, создали финансовый запас у предприятий. Поэтому огромное количество грядущих заказов внутри страны, скорее всего, останется за российской металлургией.
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