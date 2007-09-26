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Китай подкрался незаметно

Восточный сосед рвется на металлургический рынок России

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Китай подкрался незаметно
Китайская сталь катит в Россию

В настоящее время в России открываются фантастические возможности для металлургической промышленности. Масштабные инвестиционные проекты внутри страны создадут огромный спрос на изделия из металлов. Чтобы не упустить столь лакомый кусок, отечественным предприятиям придется схлестнуться в жесткой конкурентной борьбе с китайской металлургической отраслью.

Стальная хватка

Еще три года назад ничто не предвещало угрозы. Восточному соседу самому не хватало металла, и он вынужден был закупать его за рубежом. В частности, у России Китай приобретал 1,5 млн. тонн. Предприниматели из Поднебесной обивали пороги российских заводов, умоляя выделить им  как можно больший объем поставок.

Однако одновременно китайские бизнесмены в авральном порядке строили металлургические предприятия. Теперь мир пожинает плоды этой политики. В прошлом году Китай перестал закупать металл за рубежом.

А в нынешнем Поднебесная по­трясла аналитиков – выяснилось, что китайские заводы производят треть всего мирового проката.

Европейцы и американцы испугались наплыва дешевой китайской стали гораздо больше, чем в свое время русской. Японское правительство даже обратилось к Китаю с беспрецедентной просьбой ограничить инвестиции в металлургию, попридержав ее рост. Пекин ответил, что не в состоянии конт­ролировать сотни независимых производств. В ответ США, Япония, Корея, Европа возвели на своих границах частокол из заградительных пошлин.

Это привело к тому, что над мировым рынком теперь «нависли» 50 млн. тонн китайского проката, и эта лавина нарастает. Но товар нужно кому-то продавать. На кого же «обрушится» сталь из Поднебесной? Подходящей мишенью может стать Россия.

Лакомый кусок

На фоне этих неурядиц наша страна выглядит настоящим оазисом для металлургов. В России стартовали масштабные программы обновления сразу в нескольких металлоемких отраслях. Энергетикам потребуются «горы» металла для новых котлов и турбин – к 2010 году РАО «ЕЭС» планирует ввести 41 гигаватт новых мощностей. Железная дорога закупит рельсы для 20 тыс. км путей, а газовикам и нефтяникам, строящим несколько трубопроводов, понадобятся десятки тысяч километров труб. Не отстают строители, которым при возведении объектов к «Олимпиаде-2014» не обойтись без миллионов тонн металлоконструкций. А рынок стального листа подогревает бурно растущий автопром.

Еще три года назад Китай закупал металл за рубежом. Теперь он производит треть мирового проката.

От таких перспектив захватит дух у любого металлурга, в том числе и китайского. Поэтому Поднебесная тихо прощупывает наш рынок, как обычно не делая резких движений. Первыми забеспокоились торговые отделы российских металлургических компаний: в прошлом году они отметили резкий рост поставок стали из КНР. Она появилась в ассортименте нескольких крупных металлотрейдеров в Сибири и на Дальнем Востоке. За прош­лый год импорт китайской нержавейки и арматуры увеличился вдвое, труб завезли в семь раз больше. Поставки пока невелики, но эти ручейки уже складываются в полноводную реку.

Казалось бы, что проще: достаточно ввести пошлины, и «стальная угроза» развеется. Но российское правительство едва ли решится на такой шаг. «Россия никогда не вела торговых войн с КНР, государству невыгодно обо­стрение отношений из-за металла с одним из ключевых торговых партнеров», – пояснил наш источник в индустрии. У Китая достаточно рычагов, чтобы больно уколоть нас в ответ. Например, он может блокировать вступление России в ВТО. К тому же китайская сталь все равно легко просочится через решето российской таможни. Трейдеры могут завозить дорогие сорта через третьи страны, выдавая их за продукцию другого государ­ства.

Поэтому россий­­­ским металлургам нужно рассчитывать на экономические преимущества. Прежде всего снизить цены: сейчас тонна китайского металла стоит на 190 долл. дешевле российского при сравнимом качестве. А для этого отечественным предприятиям надо умерить аппетиты. На днях наши металлургические предприятия по­хвастались прибылью в 40–50% от выручки. Такой высокой рентабельности нет практически ни в одной отрасли.

Перевооружение

Другое уязвимое место, над которым надо потрудиться российским металлургам, – устаревшее оборудование. Характерный пример: в июне холдинг «Электросталь России» начал строительство завода спецсталей в Челябинской области. Это предприятие оснастят техникой, отработавшей 20 лет в Швеции. Но оно все равно станет самым современным производством спецсталей в России. Не лучше обстоят дела и в черной металлургии: на заводах-гигантах работают мартены и домны, многие из которых давно справили полувековой юбилей. С такой техникой рынок у китайцев не отвоюешь.

Перед лицом восточной угрозы нашим сталеварам волей-неволей пришлось очнуться от многолетней спячки. Металлургия забурлила инвестициями: четыре крупнейшие российские сталелитейные компании объявили о масштабных программах развития. Инвестиции составят большие для отрасли суммы: от 3 млрд. долл. у «Мечела» до 11 млрд. долл. у «Северстали».

Ставка сделана на продукцию с высокой прибавочной стоимостью. «Мечел» модернизирует Челябинский комбинат для увеличения доли «элитного» проката. «Евраз» налаживает выпуск рельсов для высокоскоростных сообщений.

«Магнитку» привлекает сотрудничество с автопромом. Компания строит агрегат горячего цинкования, который резко поднимет качество автомобильного металла. «Пока что стальной лист российского производства нас не устраивает. Дефектов поверхности у него вдвое больше, чем у зарубежного, а цена – выше», – констатирует  директор «Объединения автопроизводителей России» Игорь Коровкин.

«Объединенная металлургическая корпорация» (ОМК) сделала ставку на заказы от Газпрома и Транснефти. «Для подводной части строящегося газопровода «Северный поток» нужны трубы с маркой стали не ниже Х100 (характеризует прочность и долговечность), но российские предприятия традиционно выпускали только Х80», – поясняет аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Вячеслав Жабин. Поэтому ОМК обновит оборудование и поднимет качество трубной стали до марки Х120.

Самая масштабная программа модернизации – у «Северстали». В Саратовской и Нижегородской областях компания строит два новых предприятия по выпуску сортового проката для строительной отрасли. «Он в дефиците, цены на него уже сопоставимы со стоимостью более дорогого плоского проката», – объясняет Ольга Окунева из Deutsche UFG. Словом, завязывается жесткая конкурентная борьба, в которой у отечественных металлургов есть все шансы на победу. Отрасль успела сгруппироваться, ответив на вторжение восточного соседа масштабной модернизацией. Высокие цены на сталь, державшиеся несколько лет,  создали финансовый запас у предприятий. Поэтому огромное количество грядущих заказов внутри страны, скорее всего, останется за российской металлургией.

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