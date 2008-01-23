В России рухнула крепость

Горячительные цифры



РОССИЙСКИЕ водочники все громче жалуются на свою горькую долю. Но пока что их стоны выглядят не вполне убедительными. Водки в нашей стране пьют в 1,5 раза больше, чем вина, и в 30 раз больше, чем коньяка. Продажи «беленькой» в 40 раз превышают сбыт всех настоек и ликеров, вместе взятых. Но, похоже, эта «горячительная идиллия» продлится недолго.

«Если взять данные за последние 20 лет, становится заметно, что россияне стали потреблять водки значительно меньше», – утверждает секретарь Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. 20 лет назад водка безраздельно властвовала на алкогольных прилавках. Во времена СССР на нее приходилось более 80% всего потребляемого населением алкоголя. Сейчас – максимум 65%...

Почему «белое золото» с каждым годом теряет популярность? Прежде всего, крепкий алкоголь «тянут на дно» многочисленные государственные пошлины. Достаточно сказать, что акциз на литр чистого спирта с нового года вырос до 173 рублей. Значит, с пол-литровой бутылки водки производителю нужно заплатить почти 35 руб. пошлины. Для сравнения – акциз на литр вина составляет 2,3 рубля.

Конечно, драконовский размер водочного акциза вполне объясним. Если снизить эту пошлину, «традиционный» напиток подешевеет до 25–50 руб. за «пол-литру». Тогда население на радостях просто сопьется...

Но никакой заботой о здоровье нации нельзя объяснить те препятствия, с которыми сталкиваются крупные водочные производители, пытающиеся продвигать свою продукцию в регионах. По нашим данным, местные власти пускаются на любые ухищрения, лишь бы оградить от посторонней конкуренции своих, местных, водочников. Например, у них есть право проводить дополнительные проверки качества. В результате, попадая в «административные сети», сторонние производители вынуждены сильно переплачивать за «входной билет» в регион. Поэтому они поднимают цены, и их водка становится неконкурентоспособной на фоне местной продукции.

Причины «водочного сепаратизма» лежат в сугубо финансовой плоскости. Дело в том, что спиртовой акциз производитель водки платит в том регионе, где работает его завод. Так что местные власти просто пекутся о наполнении бюджетов. Допуская на свой рынок «чужих» производителей, они теряют огромные доходы.

Но в результате в России так и не появилась ни одна по-настоящему крепкая общенациональная водочная марка. Почти все гремевшие некогда бренды благополучно почили в бозе. Тем временем иностранные конкуренты наращивали мускульную силу...



Братская продукция



ЭТОМУ немало поспособствовала водочная политика российского правительства. Сначала оно полностью отпустило удила. В результате водку из-за границы к нам не возил только ленивый. Когда времена спирта «Ройял» и паленой продукции отгремели, власти взялись за голову.

Но и тут они перегнули палку. «До недавнего времени оптовикам было проще растаможивать иностранную продукцию, чем сертифицировать отечественную», – вспоминает президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. Так что, прижав «своих», правительство невольно обеспечило успех зарубежных водочных компаний. За иностранной экспансией дело не стало. У отечественных водочных заводов появились серьезные соперники из Украины.

Правда, три года назад власти спохватились и слегка отпустили удила для российских водочников. После этого экспансию «малороссов» удалось приостановить… но тут грянул алкогольный кризис лета 2006 года. Продажи российской водки в одночасье рухнули в разы. Опустевший рынок заполнили воспрявшие духом украинцы. По данным исследовательской компании «АкНильсен», сразу после алкогольного кризиса на первое место по продажам в России вышла одна из украинских водочных марок. Другая украинская фирма, по оценкам компании «Бизнес-аналитика», до сих пор занимает третье место по продажам водки в крупных городах России.

В 2007 г. отечественные производители вроде бы оправились от нокаута. Они сумели разлить по бутылкам столько же «национального напитка», сколько в 2005 году. Но тут их ожидал третий удар.

Пока водочники выходили из комы, потребление пива в стране подскочило на треть. «Как только «беленькая» исчезла с прилавков и затем подорожала, пиво начало ее вытеснять», – объясняет Павел Шапкин.

От этой «череды ударов» российские производители водки могут и не оправиться. Количество пива, которое выпивают россияне, растет на 15% в год. «А продажи водки ежегодно падают на 1,5–2%», – констатирует замдиректора «Бизнес-аналитики» Снежана Равлюк.

В целом Россия движется в мировом фарватере. Даже в таких традиционно «винных» странах, как Франция и Италия, пиво одержало сокрушительную победу… Неурядицы наших водочников лишь подхлестнули развитие этого процесса.

Как бы то ни было, по мнению экспертов, любовь россиян к «беленькой» уже никогда не станет такой же бурной, как прежде. По прогнозам, популярность водки будет постепенно падать. А лет через 10–15 она вообще может выйти из разряда «национальных напитков».