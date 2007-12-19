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Степашин назвал «день икс»

Судебные приставы ждут новых клиентов

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Степашин назвал «день икс»

 – СЕРГЕЙ Вадимович, с наступающим Новым годом!

 – А я бы хотел предупредить кое-кого, что год нынешний истекает через 10 дней.

 – ?

 – В ходе проверок мы вскрыли немало случаев, скажем так, лукавого использования бюджетных средств. И вроде за руку не схватишь, а людям известно, что у этих чиновников благосостояние превышает уровень доходов (дачи, квартиры, дорогие машины).

 – А при чем тут 10 дней?

 – А при том, что 1 января заканчивается период, когда граждане могут воспользоваться Федеральным законом «Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами». Это – индульгенция, позволяющая частным лицам легализовать любые доходы, с которых не были уплачены налоги.

 – А председатель Счетной палаты здесь при чем?

 – Во-первых, мне это близко как одному из соучредителей Российского союза налогоплательщиков, делающего немало для упорядочения налоговых отношений между гражданами и государством. А во-вторых, я – председатель Ассоциации юристов России, способствовавшей принятию этого закона.

 – В чем его суть?

 – В том, что человек самостоятельно принимает решение о легализации своих доходов. Самостоятельно определяет размер суммы легализуемого дохода. Процедура легализации предельно проста: люди, которые желают рассчитаться с налоговыми проблемами, сами должны подсчитать, сколько у них «набежало» до 1 января 2006 г. из различных источников, и уплатить 13% от этой суммы государству в любом банке, входящем в систему страхования вкладов.

 – То есть, как говорят оперативники, дать «наводку» на самого себя?

 – Налогоплательщик освобождается от налоговой и уголовной ответственности по задекларированному доходу. Государство говорит гражданам: уплати 13% и получаешь абсолютно чистую кредитную историю. Кстати, в законе речь идет не только о личных доходах граждан, но и о доходах от индивидуального предпринимательства, с которых нужно было перечислять ЕСН во внебюджетные фонды. Что для многих также весьма актуально.

 – У граждан есть опыт общения с государством – кому захочется дать ему шанс против себя?

 – Да речь о другом шансе, который больше может не представиться: попасть под налоговую амнистию. Сейчас активно обсуждается и, по всей вероятности, в скором времени будет принято решение о мониторинге всех сделок с наличными на сумму от 600 тыс. рублей. Кроме того, Россия ратифицировала конвенцию по борьбе с коррупцией, и в ближайшее время чиновникам придется декларировать не только свои доходы, но и доходы членов семьи. Так что за спиной тещи и шурина не спрячешься. Вот и получается, что поучаствовать в налоговой амнистии есть прямой смысл. Что же до ваших опасений, то от человека не требуется раскрывать ни виды доходов, ни их источники. Закон был придуман не для того, чтобы потом применять какие-то репрессивные меры против тех, кто решился им воспользоваться. Никто не вправе интересоваться, откуда были получены эти средства.

 – Это российское ноу-хау?

 – Налоговую амнистию применяли в Аргентине, Бельгии, Индии, Казахстане, Ирландии, Италии, Пакистане, США, на Филиппинах, во Франции и в ЮАР. Хрестоматийным образцом стала налоговая амнистия 1988 г. в Ирландии, когда в бюджет этой страны поступило 2,5% от ВВП. Так что Россия идет здесь в общем строю.

 – И сколько людей раскрыли свои кошельки?

 – По данным Федерального казначейства, с 1 марта 2007 г., когда закон вступил в силу, по 1 декабря граждане легализовали 4 млрд. 700 млн. рублей. То есть бюджет пополнился почти на 612 млн. рублей. Эти поступления почти в 3 раза превышают объем полученных государством за тот же период акцизных платежей от спиртосодержащей продукции.

 – Ну, не так уж жирно…

 – Дело не в деньгах. Дело в принципе. В России необходимо создавать современную налоговую культуру, атмосферу взаимного доверия между государством и обществом. Граждане должны понять, что чем богаче государство, тем лучше будет для них. Власть в свою очередь обязана дать почувствовать людям прямую связь между суммой выплаченных налогов и темпами развития системы государственных услуг. Встряхнуть общество, привыкшее видеть в государстве если не врага, то этакого общенационального скупердяя. Который, дескать, по жизни всем поголовно должен, но делиться не хочет. Чтобы преодолеть распространенные иждивенческие синдромы, нужна своего рода революция в массовом сознании. Налоговая амнистия – честная попытка государства сделать первый шаг в этом направлении.

 – Об этой попытке широко не известно.

 – В этом и беда. По данным ВЦИОМ, 58% россиян о налоговой амнистии не знают вообще ничего. Лишь 6% полностью в курсе дела. Основная причина – отсутствие массовой разъяснительной кампании, на которую Министерство финансов не сочло возможным выделить сколько-нибудь значительные средства. Не такой, конечно, кампании, какую в форме интерактивного шоу «Граждане, сдавайте валюту!» проводил с арестованными нэпманами обаятельный чекист – герой Булгакова. Но государство не сделало вообще ничего, чтобы о налоговой амнистии узнало больше людей. Не стоит удивляться, что почти 40% опрошенных не ждут от налоговой амнистии положительных результатов, а почти четверть уверены, что сроки налоговой амнистии следует продлить.

 – Многие граждане считают, что у властей нет морального права на проведение жестких фискальных мер в отношении большинства населения. Вспоминают при этом пленительные нюансы приватизации, проводившейся в России в начале и середине 90-х годов, а также катастрофический дефолт 1998 года.

 – Видите ли, эффективная система налогообложения должна основываться в первую очередь на добровольном исполнении закона. А для этого нужно, чтобы общество признало налоговые законы разумными и справедливыми. Но в любом случае я сегодня обращаюсь к тем чиновникам, которые чувствуют себя адресатами моего обращения. Каково бы ни было ваше отношение к налоговой системе, каковы бы ни были источники ваших незадекларированных доходов – подумайте, что вам дороже: ваше зыбкое, неправедное благополучие или судьба ваших детей и близких. Ибо до «дня икс» осталось чуть больше недели.

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