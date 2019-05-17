Крымский мост повлиял на экономику Украины

Крымский мост, открытый год назад, оказал негативное влияние на украинскую экономику. Из-за введения его в эксплуатацию сильно снизилась загрузка портов Украины в Азовском море.

Эксперты считают, что убытки Украины связаны с двумя причинами. Во-первых, низкий мост позволяет проходить только небольшим по размеру суднам. Во-вторых, российская береговая охрана и военные ужесточили проверки после открытия моста. В свете всего этого Украина понесла убытки на сумму порядка $400 миллионов, сообщает Lenta.Ru. Особенно сильно пострадали порты в Мариуполе и Бердянске.