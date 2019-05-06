Трамп: США не желают терять миллиарды на торговле с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты Америки больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем. Данное заявление глава Вашингтона сделал в Twitter.

"Уже многие годы США теряют от $600 до $800 млрд в год на торговле. В ситуации с Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, мы больше не будем этого делать", - написал Трамп в своем аккаунте сервиса микроблогов.

Ранее нынешний глава Белого дома сообщал о намерении повысить пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25 процентов. Кроме того, Трамп также не исключил введения подобных пошлин и на другие товары.