Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил высказывания главы США Дональда Трампа и премьера Словакии Петера Пеллегрини против "Северного потока – 2".

Ранее политики сделали совместное заявление, в ходе которого выступили против реализации проекта газопровода.

Брутер в беседе с RT отметил, что в Словакии недавно сменился премьер-министр. Петер Пеллегрини считает, что политика должна быть разновекторной. Кроме того, он пытается найти политических союзников, но при этом проявляет осторожность. По мнению эксперта, в Европе это сделать сложнее, поскольку Словакия для западноевропейских стран не представляет какого-либо интереса. Более того, Владимир Брутер убежден, что Пеллегрини не найден союзников в Германии по вопросам "Северного потока – 2". Специалист также призвал не забывать, что Словакия в случае запуска газопровода станет едва ли не ключевой пострадавшей страной.

Именно поэтому словацкий премьер счел выгодным "переметнуться в лагерь" США и надеяться на дивиденды от этого, считает Брутер.