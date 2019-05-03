В пятницу, 3 мая, стало известно, что посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гренелл вновь пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в реализации проекта "Северный поток - 2".

Дипломат подчеркнул, что с точки зрения Вашингтона этот газопровод имеет высокий санкционный риск, передает сегодня еженедельник Focus.

Напомним, в январе текущего года Гренелл разослал немецким компаниями письма, в которых предупредил о возможности введения против них ограничений, если они будут поддерживать строительство газопровода "Северный поток – 2". Власти ФРГ восприняли этот шаг как вмешательство во внутренние дела страны.