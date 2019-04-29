Эксперт предположил, какие магазины закроются первыми из-за предложения Минфина

Эксперт предположил, какие маленькие магазины могут закрыться в первую очередь из-за запрета предпринимателям на патентах и ЕНВД торговать маркированной продукцией. По мнению экономиста Антона Шабанова, идея Минфина РФ об отмене налоговых льгот для магазинов "у дома" в первую очередь направлена против "скрытых" алкомаркетов.

В России могут закрыться большинство маленьких магазинов

Он пояснил, что в настоящее время имеется путаница в термине "магазин у дома". По его словам, под эту категорию попадают как обычная продуктовая точка, так и скрытый алкомаркет, который для формального соблюдения статуса "торгует двумя морковками", - сообщает URA.RU.

Эксперт считает, что частично идея Минфина направлена на ликвидацию контрафактного алкоголя, который попадает на прилавки именно маленьких магазинов. По убеждению экономиста, инициатива требует серьезной доработки, иначе под ударом окажутся и добросовестные предприниматели.