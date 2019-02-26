Минприроды России во вторник выпустило сообщение по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Кобылкина и исполнительного директора Nord Stream-2 AG Маттиаса Варнига. Об этом пишет ТАСС.

Стороны отметили приоритетный для России характер вопросов по обеспечению экологической безопасности строительства газопровода. Российская сторона удовлетворена уровнем взаимодействия с компанией.

В документе отмечается, что реализация проекта строительства морского газопровода СП-2 повысит безопасность энергопоставок в ЕС, будет способствовать достижению целей по борьбе с изменением климата.

Минприроды России отметило высокие стандарты Nord Stream-2 AG по обеспечению экологической безопасности, а также усилия по проведению природоохранных мероприятий и минимизации воздействия на окружающую среду.