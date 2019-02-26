В Германии начали отказываться от санкций

Один из немецких автопроизводителей объявил о возвращении на российский рынок. Они ушли из России в разгар санкционной вакханалии в 2015 году. Законсервировали производство в Санкт-Петербурге. И вот теперь, спустя почти четыре года, один из крупнейших автопроизводителей Германии объявил о возвращении в Россию.

«Выход бренда на российский рынок позволит группе усилить свое присутствие в евразийском регионе», — сообщает пресс-служба компании-владельца немецкой марки автомобиля.

Как сообщила РГ, пока речь идет об открытии производства в Калуге.