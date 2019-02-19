В МЭР оценили ущерб, нанесенный России ограничительными мерами

В Министерстве экономического развития оценили ущерб, нанесенный России ограничительными мерами со стороны других государств. Речь идет о санкциях, мерах защиты рынка, а также нетарифных мерах.

Согласно данным отчета, который доступен на официальном сайте ведомства, к концу прошлого года 62 страны ввели против России 159 ограничительных мер. Общий ущерб от них достиг 6,3 миллиарда долларов США.

Наибольшее количество ограничений ввел ЕС (25), за ним следуют Украина (22), Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12), США (9) и некоторые другие страны. Наибольший ущерб нанесли санкции со стороны Европейского Союза – примерно 2,4 миллиарда долларов. Сильнее всего от ограничений пострадали сферы металлургии, сельского хозяйства и химической промышленности.