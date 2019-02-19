В СМИ сегодня появилась информация о том, что канцлера ФРГ Ангелу Меркель беспокоит позиция руководства Соединенных Штатов Америки насчет реализации проекта газопровода "Северный поток – 2".

Источники в окружении немецкого политика утверждают, что Меркель встревожена весьма агрессивной политикой Вашингтона в отношении газопровода. Более того, она опасается жестких шагов, которые может совершить американское руководство, передает Bloomberg

Журналисты утверждают, что США в настоящий момент намеренно пытаются создать противоречия между Германией и странами-членами ЕС. В частности, речь идет о Франции и Бельгии, которых Вашингтон хочет настроить против "Северного потока – 2".