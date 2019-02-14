Правительство в 2019 году загонит в иностранную валюту 3,4 трлн рублей

На покупку иностранной валюты правительство в 2019 году потратит в два раз больше, чем на все национальные проекты и модернизацию магистральной инфраструктуры.



Экономисты и аналитики уже посмеиваются, мол, Фонд национального благосостояния, в который пойдёт приобретённая валюта, оказался важнее самого национального благосостояния. В абсолютных цифрах - это 1,7 трлн рублей в год на нацпроекты и 3,4 трлн рублей в Фонд национального благосостояния.



Пессимисты замечают, что при перекраивании бюджета некоторые статьи подгоняли под национальные проекты. Поэтому в реальном измерении, на благосостояние людей пойдёт и того меньше. Более того, в обществе считают, что новые майские указы понадобились, чтобы закрыть невыполненные старые, забыть про те обещания и взять на себя новые, которые тоже с большой вероятностью могут быть невыполненными. Особенно пункт борьбы с бедностью.



До тех пор, пока российское благосостояние будет храниться в долларах, нет смысла говорить о том, что в страну пойдут инвестиции. Если правительство само не верит в свой рубль, то что остается другим? Почему-то американцы не хранят своё благосостояние в рублях. Конечно, чиновники объясняют свои действия желанием сформировать подушку безопасности, раз ничего другого уже не умеют, как только деньги в подушке хранить.



Искусственно правительство поддерживает высокий курс иностранных валют, уменьшая доступность импорта для населения, а само не может предложить адекватную замену этому импорту. В итоге население сидит с деревянными рублями на своей уже дырявой подушке.



