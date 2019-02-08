В Кремле внимательно следят за дискуссиями в Евросоюзе по "Северному потоку – 2"
8 февраля 2019, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле в пятницу, 8 февраля, сообщили, что российские власти внимательно следят за дискуссиями по проекту газопровода "Северный поток – 2", которые сейчас продолжаются в Европейском Союзе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле наблюдают за развитием ситуации, поскольку в настоящий момент в ЕС нет единства мнения насчет "Северного потока – 2".
Песков, однако, выразил надежду на то, что страны Евросоюза смогут в конечном итоге разобраться с данным вопросом. В Кремле считают, что "Северный поток – 2" с точки зрения экономики значительно целесообразнее всех прочих способов доставки газа в страны Европы – более стабильного и безопасного маршрута нет, передает RT.