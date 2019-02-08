На программу развития ОПК до 2027 года потратят миллиарды

Государственная программа развития оборонно-промышленного комплекса будет продлена до 2027 года, и на ее реализацию потратят миллиарды рублей. О продлении правительством РФ действия госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2027 года сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении говорится о введении второго этапа, который продлится с 2021 по 2027 годы. При этом на финансирование мероприятий программы с 2021 года будет выделяться по 8 млрд 637 млн 430 тыс. рублей ежегодно.

При этом власти хотят получить соответственные результаты реализации программы. Так, если в прежней редакции в 2020 году ожидалось повышение конкурентоспособности продукции ОПК на внутреннем и внешних рынках и рост объемов промышленного производства продукции отрасли в 1,5 раза к уровню 2015 года, то в новой - в 1,86 раза, - передает ТАСС.

Рост выработки на одного работника ОПК по сравнению с 2015 годом должен составить 2,95 раза (к 2020 году ожидался рост в 1,9 раза). Рост среднемесячной зарплаты в отрасли предполагается в 2,2 раза (1,5 раза к 2020 году - в прежней редакции).