Правительство предлагает сделать дороги на Крайнем Севере платными

Если депутаты Государственной Думы примут предлагаемый Министерством транспорта законопроект, то в регионах Крайнего Севера могут появиться платные дороги без бесплатной альтернативы.



С учётом того, что территория Крайнего Севера занимает 70% площади России, а дорог как таковых там нет, только зимники, по которым круглогодичный проезд невозможен, государство в лице Минтранса предлагает привлекать частные инвестиции для строительства платных дорог. По подсчётам министерства, в эту сферу можно привлечь порядка 400 млрд рублей частных инвестиций. Но бизнесу нужны твёрдые гарантии, что их вложения окупятся. Для этого и предлагается внести поправки к закону "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности", где разрешить для Крайнего Севера строительство платных дорог без наличия бесплатной альтернативы. Иначе бизнесу пришлось бы строить сразу две дороги параллельно.



Принцип платности предполагается распространить только на грузовой транспорт. По оценкам специалистам, такой проезд может обходиться в 15-30 тыс. рублей, что существенно отразится на ценах перевозимых товаров. С другой стороны 12 млн км с 10% населения страны получат стабильное сообщение с центральной Россией и другими регионами. А это Мурманская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий АО, Карелия, Архангельская и Иркутская области, Красноярский край. Однако представитель Минтранса уверяет, что плата будет доступной и не повлияет на стоимость товаров.



Представители коммунистов в Госдуме предполагают, что позволь правительству сделать часть дорог платными, так потом вся Россия будет недоступна для бесплатного проезда. Сейчас обещают одно, а на деле получится совсем другое. Но, наверное, стоит попробовать, ведь чем полное отсутствие дорог лучше наличие хотя бы платных.



