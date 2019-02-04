Реформа не затронет накопительные пенсии россиян

Повышение пенсионного возраста не будет распространяться на выплаты по договорам с негосударственными пенсионными фондами. Граждане РФ продолжат получать этот вид средств по старым правилам.

Граждане, попавшие под повышение возраста пенсий, смогут получать ее негосударственную часть по старым правилам: с 55 лет женщины и с 60 - мужчины. Это следует из письма Минтруда, передают "Известия".

Так, прежде чем начать платить пенсию гражданину Российской Федерации, в НПФ должны будут проверить, имеются ли у человека основания для получения выплат в ПФР. Теперь возраст может не совпасть.

Клиенты, заключившие договор с НПФ до 31 декабря 2018 года, смогут рассчитывать на начало выплат по прежним возрастным критериям. Эта норма может распространиться и на договоры, заключаемые с 2019 года.