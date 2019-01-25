Российская аграрная олигархия пилит 200 млрд рублей в год

Спустя два года после проведения сельскохозяйственной переписи только сейчас по капле нам выдавливают её интересные подробности. Главное, что стало известно - за последние 10 лет село всё больше становилось вотчиной титанов, небольшие хозяйства тихо уходят.



Площадь под посевами выросла с 75 до 80 млн гектаров. На фоне вымирания фермеров разрослись громадные агрохолдинги. Судьба благоволила крупняку настолько, что уже в 2018 г. всего 22 крупнейшие компании завладели 6,5 млн гектаров. Это 12-я часть всей пашни страны. Причём, как правило, лучшая часть. Все вместе они что-то вроде российской аграрной олигархии, только такой крупняк замечают чиновники, именно им достаётся практически вся громаднейшая государственная поддержка. В 2017–2018 гг. она превышала ни много ни мало 200 млрд руб. в год. В мировой практике таких гигантских землевладельцев мало.



В нашем сельском хозяйстве заняты 6,47 млн человек. Аграрный сектор третий по величине работодатель России после торговли и перерабатывающих производств. Вот только крестьянский труд близко не приносит столько денег, сколько платят банкирам и работникам сырьевых компаний. Зарплаты на селе по-прежнему одни из самых низких по всем отраслям экономики. Но отрадно, что остановилось пресловутое вымирание деревни.



Радуют и демографические показатели на селе: четверть работников – мужчины в возрасте до 30 лет. Причём у 7% высшее образование, ещё у 18% – среднее профессиональное. Подъём по всем статьям налицо. Кроме того, в России феноменально поднялась урожайность и резко сократились потери.



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