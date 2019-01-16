Кудрин рассказал о способе вывести Россию в топ-5 экономик мира

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как по его мнению можно вывести экономику Российской Федерации в пятерку крупнейших экономик мира. Его слова приводит "Российская газета".

Главные факторы достижения темпов роста российской экономики выше среднемировых и вхождение в топ-5 экономик мира - это трудовые ресурсы, инвестиции и рост производительности труда, сказал он.

Важнейшую роль, по его словам, будет играть и доверие к власти: "Достижения зависят, в целом, от политики, от ее последовательности", - резюмировал Кудрин, которого цитирует издание.

Вместе с тем глава Счетной палаты считает, что Российской Федерации пошло бы на пользу улучшить отношения с другими странами, чтобы ускорить темпы роста своей экономики до среднемировых.