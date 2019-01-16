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Минфин Украины занял на внутреннем рынке около 350 миллионов долларов
16 января 2019, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство финансов Украины заняло на внутреннем рынке 9,7 миллиарда гривен или 344 миллиона долларов. Ранее ведомство разместило на аукционе очередной выпуск облигаций внутреннего госзайма.
Согласно тексту документа, Минфин разместил гривневые облигации на 5,6 миллиарда гривен (примерно 200 миллионов долларов) и валютные бумаги на 142,5 миллиона долларов и 3,96 миллиона евро со сроками обращения от 77 до 623 дней, передает в среду, 16 января, ТАСС.
Напомним, в ноябре прошлого года международные резервы Украины выросли на 5,8 процента и составили 17,7 миллиарда долларов. Нацбанк страны утверждал, что это произошло благодаря привлечению средств украинским правительством, покупке Нацбанком валюты на межбанковском рынке, а также увеличению стоимости финансовых инструментов.
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