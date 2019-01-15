Медведев предсказывает нарастание отказа от доллара по всей планете

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сделал во вторник, 15 января, важное заявление. По словам главы правительства РФ, в будущем во всем мире будет лишь нарастать отказ от использования доллара.

В рамках выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС Дмитрий Медведев отметил, что процесс дедолларизации провоцируют власти Соединенных Штатов Америки.

Как уточняет портал "Газета.Ru", США, денежная единица которых – главная резервная валюта, самостоятельно разрушают доверие к ней. По мнению Медведева, в ближайшее время во всех странах мира будет лишь усиливаться тенденция отказываться от применения доллара.