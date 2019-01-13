Эксперт: Россияне не увидят изменений в экономике страны

Всемирный банк опубликовал январский обзор «Перспективы мировой экономики». В этот раз его озаглавили весьма пессимистично: «Потемневший небосклон».

Экономист Денис Ракша отметил, что впадать в панику не нужно, и для оценки объективной ситуации лучше сопоставить несколько прогнозов, пишет НСН.

«Показатели сами по себе очень неплохие, если смотреть на мировую экономику в целом. Прогнозы регулярно меняются, изменения связаны с моделью их составления. Цифры не берутся с потолка. И показатель в 2,9% роста экономики – это просто супер в условиях кризиса во многих странах. Так что вопрос, каких ужасов нам ждать, совершенно неактуален, всё хорошо», - считает он.