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Эксперт: Россияне не увидят изменений в экономике страны
13 января 2019, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирный банк опубликовал январский обзор «Перспективы мировой экономики». В этот раз его озаглавили весьма пессимистично: «Потемневший небосклон».
Экономист Денис Ракша отметил, что впадать в панику не нужно, и для оценки объективной ситуации лучше сопоставить несколько прогнозов, пишет НСН.
«Показатели сами по себе очень неплохие, если смотреть на мировую экономику в целом. Прогнозы регулярно меняются, изменения связаны с моделью их составления. Цифры не берутся с потолка. И показатель в 2,9% роста экономики – это просто супер в условиях кризиса во многих странах. Так что вопрос, каких ужасов нам ждать, совершенно неактуален, всё хорошо», - считает он.
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